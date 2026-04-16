Die Bayern machen die Riesen aus Ludwigsburg klein

/ Johanna Kopp / Bild: Johanna Kopp

Die Bayern wollen ihre Tabellenführung weiter ausbauen und gehen als klare Favoriten in das Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Die Gäste können in der ersten Halbzeit zwar noch gut mithalten, brechen im dritten Viertel jedoch ein. Das Spiel endet 93 zu 59. Ein Spielbericht.

Der FC Bayern Basketball empfängt die MHP Riesen Ludwigsburg im BMW Park und geht mit ordentlich Rückenwind in die Partie. Sowohl in der EuroLeague, als auch in der Basketball Bundesliga konnten die Münchner ihre letzten Spiele für sich entscheiden. Ihre Ambition ist jedoch klar: In den letzten Spieltagen der BBL-Hauptrunde sich Platz 1 und damit den Home Court Advantage bei den Playoffs zu sichern.

Ihre Gäste aus Ludwigsburg können sich so eine Ausgangslage wohl nur erträumen. Die Mannschaft von Coach Mikko Riipinen traf erst am vergangenen Spieltag auf die BBL-Zweitplatzierten Alba Berlin und kassierte dort eine hohe Niederlage. Nach diesem 77:101-Debakel , wollensich die Riesen zurückkämpfen, um ihren Tabellenplatz in den Top 10 zu festigen. Trotzdem gehen sie auch in dieses Spiel als Underdogs.

Überraschendes Kopf-an-Kopf-Rennen

Die Bayern starteten gut ins Spiel und zeigten sichinsbesondere im Umschaltspiel hellwach. Ihre Gäste aus Ludwigsburg waren zu Beginn zwar noch etwas unsauber, erholten sich jedoch rasch. Im zweiten Viertel kamen sie dann auch voll und ganz in der Partie an. Offensiv verwandelte das Team eine Chance nach der anderen, während sie defensiv, vor allem Andi Obst mit einer Manndeckung zeitweise sehr gut kontrollieren konnten. Nur dank eines wichtigen Dreiers von Dimitrijević in der letzten Spielminute des Viertels gingen die Bayern mit einer sehr knappen Führung von nur 2 Punkten in die Halbzeitpause. Der Zwischenstand: 43 zu 41.

Die Bayern zeigen, was sie können

Deutlich gestärkt ging die Mannschaft von Cheftrainer Pešić aus den Kabinen zurück auf den Court. Jessup, Mike, McCormack und natürlich Obst brillierten in der Offensive. Auch Justus Hollatz zeigte mit einer Trefferquote von 100%, was er zu bieten hat. Die Riesen gaben am Anfang des dritten Viertels zwar noch ihr Bestes gegen die Münchner anzuhalten, brachen dann aber komplett ein. In den letzten 10 Spielminuten war es um die Ludwigsburger geschehen. Die Gäste erzielten in der gesamten zweiten Hälfte nur 18 Punkte. Der letzte Buzzer ertönte bei einem Endstand von 93 zu 59.

Ein letztes Hurra?

Für den FC Bayern Basketball geht es jetzt in Spanien weiter. Dort empfängt sie am Freitag der FC Barcelona. Damit steht das letzte Spiel der Hauptrunde der EuroLeague an,das für die Münchner zugleich die letzte Partie in diesem Wettkampf in der aktuellen Saison sein wird. Eine Qualifikation für die Playoffs ist für sie nicht mehr möglich.