Zwischen leisen Klängen und großer Wirkung – Mira Taylor im Interview 

/ Pavel Fridrikhs

Ruhige Töne, persönliche Lyrics und eine wahnsinnig starke Fanbase. Man braucht bei Mira Taylor nicht lange, um zu merken, dass sie eine Sängerin ist, die ihren ganz eigenen Raum schafft. Im Gespräch mit M94.5 redet Mira über ihre ersten Berührungspunkte mit Musik, wie persönlich ihre Songs eigentlich sind und was in der nahen Zukunft für die 22-jährige Sängerin und Songwriterin ansteht.

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Zwischen Indie- und Bedroom Pop veröffentlicht Mira Taylor dieses Jahr eine Single nach der anderen. Geboren in Minsk und heute in Wien zuhause, bringt sie ihre Erfahrungen in Songs und verbindet mit ihrer Ehrlichkeit und rohen Stimme eine ganze Community weltweit. Die “Miracles”, wie sich ihre Fans nennen, sorgen bei ihren Auftritten, seien sie auf einer Bühne oder sogar per Zoom, immer für gute Stimmung.

Roter Lippenstift, blaue Kleidung: Das ist Mira Taylor

Noch steht sie am Anfang ihrer Karriere, aber genau das macht es spannend, ihr gerade jetzt zuzuhören! Mit jedem neuen Release entwickelt sich ihr Sound weiter. Besonders in ihren neuen Liedern “Little Me” und “Paris” wird deutlich, wie viel von ihr selbst in ihrer Musik steckt. Dabei bringt Mira ihre Lieder von einer Bühne auf die andere, ob als Opening Act für Laura Nahr oder Eileen Alister. Ihr roter Lippenstift und blaue Elemente in ihren Outfits tauchen hierbei jedes Mal mit auf.

Dass 2026 Miras Jahr ist, lässt sich auch daran erkennen, dass sie vor Kurzem ihre erste Headline-Show für Ende September in Wien angekündigt hat. Ob ihre Wege sie dieses Jahr noch nach München führen, hofft die Sängerin definitiv auch, erzählt sie im Interview.