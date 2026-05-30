Sekt, Mate, Samstag

/ Veronika Haider

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.

Wir waren bei der xenharmonischen Musikkonvention – doch was ist eigentlich eine Xenharmonie? Das wird von der Geigerin Dr. Laurel Pardue besprochen. Im Gärtnerplatztheater war letzte Woche die Premiere der Oper “La Traviata.” In der Sendung wird unter Anderem thematisiert wie die Besetzung und das Bühnenbild die Inszenierung auszeichnen. Noch eine Ausstellungsempfehlung: Dem kürzlich verstorbenen Künstler Georg Baselitz wurde eine Ausstellung im Vitrineneingang der Pinakothek der Moderne gewidmet.



SEKTMATE am 30.05.2026 mit Megan Kreileder-Willis

SektMate läuft jeden zweiten Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.