ANDERS AUF EINEN BLICK (16/02 – 22/02)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallihallo! Ich hoffe es geht euch gut!

Bei den meisten sind die Klausuren jetzt schon vorbei und die Vorlesungsfreie Zeit hat begonnen. Falls ihr aber noch die ein oder andere Klausur vor euch habt und wegen dem Lernen verpasst habt, worüber diese Woche bei M94,5 alles berichtet wurde, dann ist hier ein kleiner Recap und ein Paar Empfehlungen fürs Wochenende!

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Zwischen Club-Sounds, Stroboskoplichtern und emotionalen Höhen und Tiefen findet sich Rochelle Jordan als Musikerin wieder. Die britisch-kanadische Sängerin, Songwriterin und Produzentin ist für ihren genreübergreifenden Sound bekannt – ein echtes Powerhouse. Im Interview redet sie über ihre Rolle als innovative independent Artist und ihre Weisheiten für andere Künstler:innen.

Für Lesebegeisterte!

Das Literaturmagazin Fettgedruckt berichtet einmal im Monat druckfrisch über Bücher, Autor:innen und die internationale Literaturszene. Diese Woche erfahrt ihr mehr zu Mascha Unterlehbergs Roman “Wenn wir lächeln”, “Zugwind” von Iryna Fingerova und “Richtig gutes Essen” von Junko Takase. Für alle ist hier etwas dabei!

Alles rund um Sport!

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. In dieser Woche hört ihr mehr zu Amber Glenn, dem Blade Angel, und der Para Ski Alpin.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Draußen schneit es wieder, es ist kälter und was zu solchem Wetter am besten passt, ist langsame Musik, die euch durch die Tage begleitet. Der perfekte Soundtrack dafür ist Mirahs neu erschienenes Album “Dedication”. Mirah kommt aus Brooklyn, New York und macht seit 1997 Musik. Heute ist ihr erstes Album seit acht Jahren rausgekommen. Im Album “Dedication” singt die Indie-Pop Sängerin über Geschichten aus ihrem Leben. Es geht um den Tod ihres Vaters, ihre Schwangerschaft, und viele weitere Themen, die sie in den acht Jahren beschäftigt haben. Begleitet von stimmigen Melodien und sehr persönlichen Lyrics, sind alle 10 Lieder des Albums der perfekte Begleiter für das kalte Wetter draußen.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Brettspiel-Abend

Habt ihr richtig Lust auf Brettspiele? Dann ist der offene Brettspiel-Abend heute Abend das perfekte Event für euch! Im Kulturhaus Milbertshofen werden heute ab 16:00 Uhr mindestens 300 Brettspiele gespielt, also ist bestimmt für jeden etwas dabei. Eigene Spiele könnt ihr aber auch mitnehmen. Der Eintritt ist frei und Snacks und Getränke wird es vor Ort geben!

Samstag: Lost in Jazz

Jazz Fans aufgepasst: Am Samstag findet im Lost Weekend ein Jazz Abend mit MAXED OUT statt. Dort präsentiert die Band ihre Musik und und zeigt dem Publikum ihre musikalische Entwicklung. Um 19:00 Uhr beginnt das Event, und falls ihr so richtig Lust auf Jazz habt, dann werden euch die Klänge von MAXED OUT bestimmt gefallen. Der Eintritt für das Konzert kostet 2 Euro.

Sonntag: Second Love

Second Hand Mode, Drinks, Snacks und Musik. All das gibt es beim Second Love Pop-Up beim StudioD40 am Sonntag ab 15:00 Uhr. Wenn ihr also Lust habt euren Kleiderschrank aufzupeppen, dann schaut definitiv vorbei. Der Eintritt hierfür ist frei.

UND SONST?

Sonst wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, viele Schneeballschlachten und eine erholsame vorlesungsfreie Zeit! Auf die haben wir uns alle schon lange gefreut…

Bis zum nächsten Mal!

Eure Zala <3