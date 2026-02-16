Olympia und die mehr und weniger schönen Geschichten.

/ Lars Willeitner / M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 16.02.2026

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Die Frauen der Nordischen Kombination – warum sie nicht bei Olympia teilnehmen dürfen.

– warum sie nicht bei Olympia teilnehmen dürfen. Road to Paralympics – Para Ski Alpin im Portrait.

– Para Ski Alpin im Portrait. Blade Angel – Wer ist Amber Glenn?

Moderation: Ludwig Weitl

Redaktion: Johanna Kopp, Victoria Moser, Lea Steglich

RvD: Lars Willeitner

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live