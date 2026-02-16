Der Bewegungsmelder vom 16.02.2026
Olympia und die mehr und weniger schönen Geschichten.
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Die Frauen der Nordischen Kombination – warum sie nicht bei Olympia teilnehmen dürfen.
- Road to Paralympics – Para Ski Alpin im Portrait.
- Blade Angel – Wer ist Amber Glenn?
Moderation: Ludwig Weitl
Redaktion: Johanna Kopp, Victoria Moser, Lea Steglich
RvD: Lars Willeitner
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live