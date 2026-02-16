BEATS ZWISCHEN NOSTALGIE UND ZUKUNFT – INTERVIEW MIT ROCHELLE JORDAN

/ Eda Estelle und Andre Anthony Foster / BILD: Rochelle Jordan

Zwischen Club-Sounds, Stroboskoplichtern und emotionalen Höhen und Tiefen findet sich Rochelle Jordan als Musikerin wieder. Die britisch-kanadische Sängerin, Songwriterin und Produzentin ist für ihren genreübergreifenden Sound bekannt – ein echtes Powerhouse. Im Interview redet sie über ihre Rolle als innovative independent Artist und ihre Weisheiten für andere Künstler:innen.



Interview mit Rochelle Jordan auf Englisch.

Geboren in London und aufgewachsen in Toronto, verbindet sie in ihrer Musik R&B mit House, UK Garage und elektronischen Einflüssen und schafft damit einen Klang, der gleichzeitig nostalgisch und futuristisch wirkt. Mit ihrem selbstproduzierten Debütalbum 1021 etablierte sie sich als eigenständige Künstlerin mit klarer Vision.

EIN BAHNBRECHENDES ALBUM

Mit ihrem neuen Album Through The Wall durchbricht Jordan nicht nur die symbolischen Wände ihres Kinderzimmers, in dem ihre musikalische Reise begann, sondern auch innere Barrieren, die viele von uns in sich trägt. Das Album lädt dazu ein sich zu bewegen, alte Muster hinter sich zu lassen und sich neuen Versionen seiner selbst zu öffnen. Rochelle Jordan versteht House nicht nur als Genre, sondern als kulturellen und spirituellen Raum. Sie weigert sich zugleich, auf eine einzige Stilrichtung reduziert zu werden.

Was ihre Musik auszeichnet, ist die Balance zwischen verletzlicher Intimität und körperlicher Energie: Warme, soulige Vocals treffen auf pulsierende Beats. Auf diese Weise bewegt sie sich selbstbewusst zwischen R&B, elektronischer Musik und Pop – und genau in dieser Offenheit liegt ihre Stärke.

Rochelle Jordan lebt Musik, um sie zu erfahren und durch sie erfahren zu werden. Sie begreift sich dabei nicht nur als Künstlerin, sondern als Katalysator und Impulsgeberin für andere. Musik ist für Jordan eine kollektive Erfahrung, die ihre Zeitlosigkeit gerade dann entfaltet, wenn sie Grenzen transzendiert, Wände durchbricht und im gemeinsamen Hören geteilte Emotionen und Gemeinsamkeiten offenbart.