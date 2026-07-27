Der Bewegungsmelder vom 27.07.2026
Ganz viel Liebe und Tanz
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche:
- Liebeserklärung an den Amateurfußball – was in so besonders macht
- Liebeserklärung an die Rote Karte – und warum man sie mehr wertschätzen sollte als je zuvor
- Tanzen im Park – wir haben es ausprobiert!
Moderation: Anik Vogel, Paul Amthor
Redaktion: Ludwig Weitl, Johannes Martin, Victoria Moser, Aurelia Rörig
RvD: Lars Willeitner
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr
Hinweis: Der Bewegungsmelder ist in der Sommerpause und ab dem 07.09.2026 wieder für euch da!