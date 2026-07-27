Ganz viel Liebe und Tanz

/ Lars Willeitner / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 27.07.2026

Darum geht es diese Woche:

Liebeserklärung an den Amateurfußball – was in so besonders macht

– was in so besonders macht Liebeserklärung an die Rote Karte – und warum man sie mehr wertschätzen sollte als je zuvor

– und warum man sie mehr wertschätzen sollte als je zuvor Tanzen im Park – wir haben es ausprobiert!

Moderation: Anik Vogel, Paul Amthor

Redaktion: Ludwig Weitl, Johannes Martin, Victoria Moser, Aurelia Rörig

RvD: Lars Willeitner

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr

Hinweis: Der Bewegungsmelder ist in der Sommerpause und ab dem 07.09.2026 wieder für euch da!