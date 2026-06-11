Tom Ates Garten

/ Marlene Schinkel / Radiobühne//Bild: Jaya Mirani

Hörspiele und Klangexperimente finden in der Radiobühne ihren Platz. Einmal im Monat entwickelt die M94.5 Kulturredaktion zu einem Thema ganz unterschiedliche Hörstücke. Diesmal verlassen wir die hell beleuchteten Wege und tauchen in Schattenwelten ein.



Radiobühne am 11.06. mit Ryan Klein

Mein kleiner grüner Kaktus steht heute nicht auf dem Balkon, sondern im Garten unseres Moderators Tom Ate. Heute dreht sich alles um das Thema Garten. Sogar dem beliebtesten Garten Deutschlands: dem Biergarten. Hier wurden radioaktive Steine gefunden… Der zweit beliebteste ist definitiv der Schrebergarten. Aber was ist, wenn die Nachbarn die schöne Kleingartensiedlungs-Idylle zerstören? Dazu hat Anna Einiges zu sagen. So sehr man doch manchmal über nervige Nachbarn schimpfen möchte, vermutlich würde man sie trotzdem vermissen, wenn sie ganz weg wären. Das ist so die Sache mit dem Verwelken- nicht nur von Pflanzen. Dies drückt Megan abschließend poetischer aus.

Die Radiobühne läuft immer am ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.