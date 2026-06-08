Der Bewegungsmelder vom 08.06.2026

Bayerische Fußballvereine in der Regionalliga Bayern und warum wir KOMOOT nicht mögen?

8. Juni 2026 / / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Der Bewegungsmelder vom 08.06.2026

Darum geht es diese Woche:

  • Fußballvereine in der Regionalliga Bayern – Überlebenskampf 4. Liga? Woran liegt’s?
  • Haar Disclipes vs Stuttgart Reds  – Ein Spielbericht vom Baseball!
  • WM-Songs erraten – Wie schlägt sich Johanna im großen M94.5-WM-Song-Hitstar?
  • Aufreger KOMOOT – Wieso brauchen wir diese App?

Moderation: Johanna Kopp

Redaktion: Maximilian Abt, Paul Amthor, Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner

RvD: Ludwig Weitl

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.

#Baseball #Haar Disclipes #KOMOOT #M94.5 #Regionalliga Bayern

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