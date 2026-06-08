Bayerische Fußballvereine in der Regionalliga Bayern und warum wir KOMOOT nicht mögen?

/ Ludwig Weitl / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 08.06.2026

Darum geht es diese Woche:

Fußballvereine in der Regionalliga Bayern – Überlebenskampf 4. Liga? Woran liegt’s?

– Überlebenskampf 4. Liga? Woran liegt’s? Haar Disclipes vs Stuttgart Reds – Ein Spielbericht vom Baseball!

– Ein Spielbericht vom Baseball! WM-Songs erraten – Wie schlägt sich Johanna im großen M94.5-WM-Song-Hitstar?

– Wie schlägt sich Johanna im großen M94.5-WM-Song-Hitstar? Aufreger KOMOOT – Wieso brauchen wir diese App?

Moderation: Johanna Kopp

Redaktion: Maximilian Abt, Paul Amthor, Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner

RvD: Ludwig Weitl

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.