Der Bewegungsmelder vom 08.06.2026
Bayerische Fußballvereine in der Regionalliga Bayern und warum wir KOMOOT nicht mögen?
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche:
- Fußballvereine in der Regionalliga Bayern – Überlebenskampf 4. Liga? Woran liegt’s?
- Haar Disclipes vs Stuttgart Reds – Ein Spielbericht vom Baseball!
- WM-Songs erraten – Wie schlägt sich Johanna im großen M94.5-WM-Song-Hitstar?
- Aufreger KOMOOT – Wieso brauchen wir diese App?
Moderation: Johanna Kopp
Redaktion: Maximilian Abt, Paul Amthor, Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner
RvD: Ludwig Weitl
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.