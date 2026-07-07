/ Jakob Schlüter

Das belebte Studi-Zentrum von München muss den wenigsten noch vorgestellt werden. Trotzdem lassen sich zwischen Bars, Cafés und Kultur noch Orte entdecken die ihr vielleicht noch nicht aus diesem Winkel gesehen habt. Die Dienstags-Redaktion war in Schwabing unterwegs, hat mit Menschen gesprochen und Erfahrungen gesammelt, die das Münchner Bohème Viertel von ein paar anderen Seiten zeigen.

Der Fuchsbau

Beim Fuchsbau denkt vielleicht an das Haus von den Weasleys aus Harry Potter aber es gibt noch einen viel älteren Fuchsbau. Das Musterbeispiel für den Architekturstil des Brutalismus aus den 70ern steht mitten in Schwabing und sticht wie eine Beton-Pyramide aus den Altbauvillen heraus. Basti hat sich mit einem langjährigen Bewohner unterhalten.

Geschichten vom Elisabethmarkt

Frisches Obst und Gemüse, regionale Spezialitäten und dazu ein ganz besonderes Schwabinger Flair – der Elisabethmarkt gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Märkten Münchens. Nach einer langen Phase der Umgestaltung präsentiert sich der Traditionsmarkt heute moderner denn je, ohne seinen ursprünglichen Charme zu verlieren. Was den Elisabethmarkt so besonders macht und wie Händler:innen und Besucher:innen den neuen Markt erleben, darüber berichtet unsere Redakteurin Lilli Hudetz

Naturbad Georgenschwaige

Neben unzähligen belebten Cafés und Bars gibt es mitten in Schwabing auch einen kleinen Fleck Natur.

Noah hat für uns die Georgenschwaige besucht und herausgefunden was diese Wohlfühloase so besonders macht.