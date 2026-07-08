Filmfest München 2026 – Unsere Eindrücke

/ Veronika Haider / Bild: Cordula Treml / FILMFEST MÜNCHEN

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.



Filmfabrik am 08.07.2026 mit Megan Kreileder-Willis

Diesen Sonntag ging das 43. Filmfest München zu Ende. Wir sprechen heute in der Sendung über spannende Eindrücke. Was wäre wenn morgen Krieg ausbricht? Mit dieser Frage beschäftigt sich der dystopische Film “Morgen war Krieg”, welcher uns wachrüttelt und über unsere Gegenwart nachdenken lässt. In dem Film “Downbeat” wird die Geschichte eines energiegeladenen Drummers namens Mauro erzählt, welcher von einer schlechten Entscheidung zur nächsten rennt. In “Bruno – Der junge Kreisky” geht es über den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky. Der Film blickt jedoch auf seine Zeit als Sozialdemokrat in den 1920er und 30er Jahren zurück, was eine ziemlich bewegende Zeit war. “Teenage Sex and Death At Camp Miasma” ist kein typischer Horrorfilm. Es wird eine sehr emotionale queere Geschichte mit sehr viel komischer Symbolik erzählt. Der Traum eine Meerjungfrau zu werden, wird in dem Coming-of-Age-Drama “Titanic Ocean” zur Wirklichkeit. Der träumerische Film zeigt die Welt von Akame, die sich in einem Internat in Japan auf die Rolle einer professionellen Meerjungfrau vorbereitet.

Die Filmfabrik läuft jeden zweiten Mittwoch ab 19 Uhr live auf M94 de.5 und wird jeden folgenden Donnerstag ab 13 Uhr wiederholt.