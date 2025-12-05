Anders auf einen Blick (01/12 – 07/12)

/ luisag / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallöchen allerseits 😀 Bei M94.5 hat sich endlich die Weihnachtsstimmung eingeschlichen (merkt man vor allem daran, wie heiß Dieter Reiters neuer Weihnachtssong diskutiert wird). Trotz Schneefall, sind wir höchst motiviert im Studio mit Tee und Käffchen euch unsere aktuellsten News zu präsentieren:

Alles, was uns diese Woche bewegt hat

Eine Mischung aus großen Gefühlen und Tanz: Das ist Felinio. Angefangen hat der Münchner als Bassist in verschiedenen Indie- und Jazz-Formationen. Jetzt wagt er sich an ein Soloprojekt als Sänger. In seiner neuen EP “Highscore” vereint er 80s-Vibes mit Indierock und ganz viel Atmosphäre. Wie ihm das gelingt, hat er uns im Interview verraten.

Klassenunterschied im Nachbarschaftsduell

Was gibt es schöneres zur Weihnachtszeit als Glühwein und Plätzchen? Richtig: das Münchner Vorstadt-Duell in der Volleyball-Bundesliga. Die WWK Volleys aus Herrsching empfingen am Mittwochabend den TSV Haching München. Sozusagen die Feuerzangenbowle des Volleyballs.

Rap zwischen Großstadt und Inselleben

Die Mischung aus Großstadt und Inselleben ergibt Rap – zumindest bei dem Musiker Emilk. Er war bei uns im M94.5 Studio zu Gast. Von seiner Heimat München ging es für ihn nach Berlin und schließlich auf die Nordseeinsel Norderney. Das prägte den Künstler und brachte alles von philosophischen Gedanken, Selbstentwicklung bis zu politischen Lines in sein neustes Album “Wolf im Watt”. Wie ehrlich seine Songs wirklich sind, haben wir ihn in einem Interview gefragt.

Unser Album der Woche

Bei dem kalten Wetter gibt’s nicht bessers, als sich in seinem warmen Bettchen zu verkrümeln, vielleicht mit einer geilen Serie oder einfach einem Videospiel. Den perfekten Cozy Game Vibe bringt non-binary Artist Jane Remover mit deren neuen Album Release ”♡”.

Durch das Album zieht sich ein alternativer, experimenteller glitchy Sound. Und der bringt so richtig Schwung mit sich. Auch in den Texten spricht Jane Remover, mit deren jungen 22 Jahren, Themen an, mit denen wir alle relaten können. Als US- Amerikaner:in tourt Jane Remover seit Anfang des Jahres bis Frühjahr 2026 – zwar noch nicht in Europa, aber vielleicht irgendwann mal in Deutschland?

Bis es soweit ist, könnt ihr hier in das neue Album”♡” reinhören:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Tanzen gegen Wehrpflicht

Ihr wollt ein Zeichen für Solidarität und gegen Krieg setzen? Dann erwartet euch heute “Anti Drill”: ein bunter Abend mit lokalen Münchner DJ´s in der Glockenbachwerkstatt als Ausklang der vorangegangenen Demos. Zur elektronischen Musik, wie HipHop und EDM, schwingt ihr mit Gleichgesinnten ab 20 Uhr euer Tanzbein.

🎟️Der Eintritt kostet 5 bis 15€.

Samstag: An Nikolaus was Gutes tun beim Nikolaus Clean Up

Zur Weihnachtszeit macht man ja bekanntlich Gutes. Zusammen mit lokalen Helfer:innen könnt ihr am Lerchenauer See einen kleinen Beitrag zur Erhaltung unserer Natur bringen. Das Clean Up geht von 10 bis 12:30 Uhr. Materialien werden euch vor Ort bereitgestellt.

P.S: euch erwartet dort eine kleine Nikolausüberraschung😉

🎟️Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Cozy Christmas feeling beim Christmas Art Festival

Lust auf weihnachtliche Kunst? Vielfältige Künstler:innen und Labels stellen am Sonntag bei FROH UND BUNTER (Sebastiansplatz 11) ihre einzigartigen Kunstwerke, Keramik und Mode in einer kreativen weihnachtlichen Atmosphäre vor. Es wird einen Sektempfang geben und passende kleine Snacks angeboten. Von 12 bis 20 Uhr könnt ihr Weihnachtsgeschenke shoppen gehen und findet ihr ein passendes Geschenk, bekommt ihr es auch gerne vor Ort verpackt.

🎟️Der Eintritt ist frei.

Und sonst?

Genießt die restliche erste Dezemberwoche, lasst euch von der Kälte nicht verschrecken, nutzt die Zeit und vergesst nicht eure Schuhe raus zustellen 😉

Tschüssele,

Eure Luisa