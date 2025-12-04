Rap zwischen Großstadt und Inselleben

/ Paula Hayduk





Die Mischung aus Großstadt und Inselleben ergibt Rap – zumindest bei dem Musiker Emilk. Er war bei uns im M94.5 Studio zu Gast. Von seiner Heimat München ging es für ihn nach Berlin und schließlich auf die Nordseeinsel Norderney. Das prägte den Künstler und brachte alles von philosophischen Gedanken, Selbstentwicklung bis zu politischen Lines in sein neustes Album “Wolf im Watt”. Wie ehrlich seine Songs wirklich sind, haben wir ihn in einem Interview gefragt.