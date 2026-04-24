ANDERS AUF EINEN BLICK (20/04 – 26/04)

/ Aurelia Rörig / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Heut ist wieder Freitag, heute ist wieder… Zeit für unseren Newsletter. Heute war ein äußerst erfolgreicher Tag in unserer Redaktion. Wir waren schon sportlich unterwegs mit ein paar Liegestützen und haben mit einem Atzerol (ein Mix aus Bier und Aperol) das Wochenende eingeläutet. Abgesehen davon war die ganze Woche schon sehr spannend und alles was uns beschäftigt hat könnt Ihr wie immer hier lesen.

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Obdachlosigkeit hat viele Gesichter, aber nicht alle davon sehen wir im Alltag und öffentlichen Debatten gleich viel. Insbesondere Frauen*, die keine eigene Wohnung haben, leben oft im Verborgenen – und sind ganz eigenen Gefahren ausgesetzt. Was das für sie auf der Suche nach Schutz bedeutet, dazu hier ein Überblick.

Klänge sagen mehr als 1000 Worte: Honey I’m Home

90er Shoegaze trifft auf Gen Z – die niederländische Band “Honey I’m Home” verbindet Alternativ Rock mit Indie und modernen Twists. Ihre Songs vermitteln klare Emotionen und intime Botschaften, doch oft stehen dabei nicht die Lyrics, sondern die Melodie und Atmosphäre im Vordergrund. Im Interview mit M94.5, sprechen sie über ihre außergewöhnliche Musikrichtung, das Leben auf Tour und einen möglichen Fluch, der auf der Band lastet.

Bewerbt euch als Kennedy!

Wie jede Woche erschien auch diese Woche das Politikmagazin “Plenum”! Diese Woche ging es um die neusten Geschehnisse über den Konflikt im Nahen Osten. Außerdem wurde die Geschichte der Kennedy Familie beleuchtet.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Musik machen bedeutet auch immer Geständnisse machen. Carla dal Fornos neues Album trägt passenderweise den Titel „Confession“. Sie erzählt in ihrem vierten Album vom Leben in ihrem neuen Zuhause einer australischen Kleinstadt und den turbulenten Beziehungen, die sie dort eingeht. Das Kleinstadtleben kann manchmal so eintönig sein, um so vielfältiger ist ihr Album aber. Es enthält nicht nur Vokalsongs, sondern auch instrumental Tracks, in denen eine breite Spanne an Instrumenten und Sounds verwendet wird. Ihre Musik ist eine Fusion aus Post-Punk und Dream Pop und lässt sich eigentlich nicht wirklich in Kategorien einordnen. Im Kontrast zum träumerischen Sound stehen die Lyrics, die das Pitchfork Magazin als „Geschichte einer verrückten Erzählerin und ihrer verzweifelten Obsessionen“ beschreibt, konkret ihre Erzählungen von neuen und alten Liebschaften.

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Ins Wochenende tanzen beim Indie Britpop Friday

Egal ob Tischkicker spielen oder nur die Musik genießen, um den Abend ausklingen zu lassen. Beim Indie Britpop Friday könnt Ihr im Maxe Belle Spitz ab 20 Uhr mit Indie- und Britpop-Klassikern in das Wochenende starten. Der Eintritt ist frei. Außerdem gibt es zwischen 20 und 21 Uhr eine Bier-Happy-Hour. Prost!

Bummeln und Stöbern auf dem Flohmarkt

Der Flohmarkt beim Autokino Aschheim ist nach der Winterpause zurück. Von Klamotten über Alltagsgegenständen bis zu Raritäten – hier findet jeder etwas. Von 9-16 Uhr könnt ihr kostenlos über den Flohmarkt trödeln. Neben den Ständen zum Stöbern ist auch für kostenlose Parkplätze und Snacks gesorgt.

Book Swap – Tausche englischsprachige Bücher

Braucht ihr wieder Abwechslung in eurem Bücherregal? Dann könnt ihr am Sonntag ab 10 Uhr im Amerikahaus nach Büchern suchen, die in eurem Regal noch fehlen. Alles, was Ihr machen müsst: Eure gut erhaltenen, englischen Bücher mitbringen und kostenlos gegen Coupons eintauschen – und schon könnt Ihr loslegen.

UND SONST…

Hören wir uns erst in zwei Wochen wieder (nächste Woche ist Feiertag, yippie keine Arbeit). Ich hoffe ihr habt ein tolles Wochenende. Jetzt aber erstmal die Sonne und ein kühles Getränk genießen.

GaLieGrü

Eure Aurelia