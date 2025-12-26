Weihnachtszeit im SAP-Garden

/ Lars Willeitner / EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Am 32. Spieltag empfangen die Jungs des EHC Red Bull München die Gäste aus Hessen: Um 19:00 Uhr treffen die Münchner im Duell auf die Löwen aus Frankfurt.

Besinnliche Weihnachten mit reichlich Bescherung: Wie der Weihnachtsmann mit einem prall gefüllten Sack, kehrte die Mannschaft von Oliver David einen Tag vor Weihnachten mit dem Geschenk eines Auswärtssieges gegen die Schanzer aus Ingolstadt nach Hause zurück. Damit klettern die Roten Bullen auf Platz drei der Tabelle und erweitern ihre Siegesstreak auf acht gewonnen Spiele in Folge.

Im heutigen Heimspiel wartet mit Frankfurt der Tabellenvorletzte auf das Münchner Team. Für die Löwen Frankfurt verläuft die bisherige Saison alles andere als zufriedenstellend: Mit nur acht Siegen und einer negativen Tordifferenz von minus 58 zählen sie zum Schlusslicht der Tabelle. Auch das heutige Spiel in der Heimstätte der Münchner dürfte für sie ein wahrer Brocken zum Kauen werden. Denn der EHC Red Bull Müchnen präsentiert sich in den letzten zehn Spielen besonders heimstark und zeigt, wer die Hausherren im SAP Garden sind.

Setzt der EHC Red Bull München seine Siegesserie fort oder gelingt den Löwen Frankfurt die Überraschung im Duell David gegen Goliath? Hier ab 19:00 hier zum Mitlesen im M945. Liveticker: