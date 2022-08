Vom Straßenfest bis zur Ausbildungsmesse

/ Nicole Albrecht / Bild: M94.5 / Marie Resch

Wir berichten nicht nur über coole Veranstaltungen in München, sondern wir sind auch live dabei und moderieren vor Ort, stellen eine eigenes Bühnenprogramm oder machen die Besucher:innen vor Ort auf unser Programm aufmerksam.

Konzertpräsentationen

Wir veranstalten mit unseren Jahrescharts, dem Sendergeburtstag/Sommerfest und unseren One Night Bands zwar auch eigene Konzerte, oft promoten wir aber auch andere. So sind wir zum Beispiel immer wieder in der Milla am Start oder auch bei der langen Nacht der Musik.

Munich Rocks

Bei Munich Rocks stehen seit 2009 regelmäßig junge Musiker:innen aus der lokalen bayerischen Musikszene auf der Bühne. Die Bands erhalten die Chance, auch außerhalb des Probenraums ihr Können vor einem großen Publikum unter Beweis zu stellen. Da sind wir von M94.5 natürlich gerne dabei.

M94.5 rockt bei Munich Rocks! I Bild: M94.5

Running for the Best!

Der Band Contest Running for the Best gibt jungen Musiker:innen aus dem Raum München und Umgebung seit 1991 die Möglichkeit, sich vor einem Publikum zu präsentieren und sich musikalisch weiterzuentwickeln. Mit Musik von lokalen Künstler:innen aus vielen verschiedenen Genres wie lautem Hardrock, chilligem Jazz bis hin zu trippy HipHop ist alles vertreten.

Organisiert wird der Band Contest vom Referat Jugendkultur & Medien des Kreisjugendring München-Land mit Unterstützung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis München. M94.5 ist als Medienkooperationspartner seit vielen Jahren mit an Bord.

Das DigitalAnalog

Eine ganz besondere Möglichkeit der Veranstaltungspräsentation stellt jedes Jahr das DigitalAnalog-Festival im Münchner Gasteig dar. Hier bekommen unsere Moderator:innen auch die besondere Chance, das Programm live zu präsentieren.

Das DigitalAnalog-Festival 2019 I Bild: Digital Analog

Das Zamanand

Immer, wenn die Ludwigs- und Leopoldstraße im Sommer für zwei Tage gesperrt werden, sind auch wir mit am Start. Vor der Pandemie war es noch das Streetlife-Festival, jetzt ist es das Zamanand, auf dem wir eine eigene Bühne mit einem bunten Musik-Programm bespielen und ihr an unserem Glücksrad tolle Gewinne abstauben könnt.

Das Siegestor während dem Streetlife-Festival. I Bild: Green City

Die BladeNight

Für noch mehr, dafür aber kurzfristigere Straßensperrungen sorgt im Sommer die sogenannte BladeNight, Europas größte Nachtskate Veranstaltung. Hier gibt es nicht nur die Möglichkeit, den Montagabend sportlich mit einer Runde Inlineskaten zu verbringen, wir sorgen auch immer wieder dafür, dass das auch mit der richtigen Stimmung passiert und versüßen euch die Zeit des Wartens musikalisch und moderativ, bis es dann endlich los geht.

Mit den Inline-Skates durch die Stadt – dafür werden bei der Blade Night die Straßen abgesperrt. I Bild: Green City e.V.

Das Isarinselfest

Das Isarinselfest kommt ganz ohne gesperrte Straßen aus und bringt ordentlich Urlaubsfeeling in die Stadt. Wir unterstützen das Ganze mit ein paar Bands und einer abwechslungsreichen Moderation.

Die M94.5-Stage beim Isarinselfest 2021. I Foto: Philipp Thurmaier

Der Triple Live Summer

Von Juni bis August feiern die Münchner Universitäten den Sommer beim GarNix auf dem TUM Campus in Garching und dem TuNix direkt am Königsplatz, beim LMU Sommerfest im Hauptgebäude der LMU und bei StuStaCulum in der Studentenstadt Freimann – das dürfen wir auf keinen Fall verpassen! Deshalb senden wir unter anderem live von den Festivals und unterstützen das Programm mit einem DJ-Set oder einer kleinen Bühne.

Das TuNix-Festival am Königsplatz. I Bild: M94.5 Der Biergarten beim GarNix-Festival in Garching. I Bild: M94.5

Die Career Community der LMU

Wir sind aber nicht nur bei den Partys am Start, sondern auch bei den informativeren Events für Studierende. So stehen wir euch als offizieller Partner mit einem Stand bei den verschiedenen Veranstaltungen der Career Community der LMU zur Verfügung oder präsentieren euch M94.5 bei deren Meet & Greet-Events.

M94.5 beim Meet & Greet der LMU Career Community. I Bild: M94.5

Und auch bei anderen Ausbildungsmessen versuchen wir euch anzutreffen.

Don’t stop until you’re proud – unsere Sportkooperationen

M94.5 ist nicht nur musikalisch unterwegs oder bei Messen vertreten, unser Sportressort arbeitet auch mit verschiedenen Münchner Vereinen zusammen und begleitet deren Wettkämpfe oder liefert passende Hintergrundberichte.

M94.5 begleitet das Team der RBB München Iguanas. I Foto: RBB

So sind wir unter anderem offizielle Medienpartner der Bundesliga-Volleyballer des TSV Unterhaching, kooperieren mit den RBB München Iguanas, dem Rollstuhlbasketballverein aus München, dessen erste Mannschaft in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga spielt, oder begleiten den Drittligisten SpVgg Unterhaching mit unserem Fanradio „Haching FM“.