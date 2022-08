M94.5 goes out!

Mit 20 Jahren Abstand kann ich sagen: M945 war Nährboden für fast Alles, was ich in meinem beruflichen Leben anwenden durfte. Die Zusammenarbeit mit einem Team, welches man sich nicht aussucht. Das Handling von Chefs, die man sich nicht aussucht. Von allen lernen. Ja, von allen. Die Leidenschaft für ein, für sein Thema entwickeln und behalten. Durchziehen, egal welcher Rechner gerade streikt. Streiten, oh, streiten. Will ich nichts von missen.