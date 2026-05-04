Roundnet im Englischen Garten und Integration durch Sport

/ Ludwig Weitl / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 04.05.2026

Der Bewegungsmelder vom 04.05.2026

Roundnet im Englischen Garten – Ein Ball, ein Netz und drei Kontakte. Aber ist es wirklich so einfach? Wir haben es ausprobiert!

– Ein Ball, ein Netz und drei Kontakte. Aber ist es wirklich so einfach? Wir haben es ausprobiert! Integration durch Sport – Wir haben das Bundesprogramm genauer unter die Lupe genommen

Moderation: Marie-Noelle Svihla & Lars Willeitner

Redaktion: Michi Ries, Victoria Moser, Mark Bruselnitskiy und Johanna Kopp

RvD: Ludwig Weitl

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.