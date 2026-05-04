Der Bewegungsmelder
Roundnet im Englischen Garten und Integration durch Sport
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Der Bewegungsmelder vom 04.05.2026
- Roundnet im Englischen Garten – Ein Ball, ein Netz und drei Kontakte. Aber ist es wirklich so einfach? Wir haben es ausprobiert!
- Integration durch Sport – Wir haben das Bundesprogramm genauer unter die Lupe genommen
Moderation: Marie-Noelle Svihla & Lars Willeitner
Redaktion: Michi Ries, Victoria Moser, Mark Bruselnitskiy und Johanna Kopp
RvD: Ludwig Weitl
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.