Now or Never – Letzte Chance für den EHC Red Bull München   

/ Lea Steglich und Lars Willeitner / Foto: Moritz Eden / City-Press GmbH Bildagentur)

Die Playoff-Halbfinalserie zwischen dem EHC Red Bull München und den Adler Mannheim geht in die vierte Runde. Heute Abend heißt es für die Münchner Spieler: alles geben oder die Schlittschuhe für diese Saison an den Nagel hängen. Mannheim fehlt nur noch ein Sieg, um das Finalticket zu lösen. Um 19:30 Uhr stehen sich beide Mannschaften gegenüber mit dem gleichen Ziel: Gewinnen.

Die bisherige Halbfinalserie verläuft für den EHC alles andere als nach Plan. Nach den ersten beiden Spielen, in denen sie sich in der Overtime geschlagen geben mussten, kassierten sie vergangenen Sonntag eine erneute Niederlage. Bitter, denn an der Leistung des Teams mangelt es nicht, wie auch Stürmer Markus Eisenschmid nach Spiel 3 kommentiert:

“Wir haben dreimal gut gespielt, aber wir müssen einen Weg finden, die Spiele auch zu gewinnen.”

Genau das ist nun die Aufgabe, Schritt für Schritt zurück in die Serie zu kommen– beginnend mit diesem Spiel. Eine große Herausforderung. Bisher hat es in der DEL-Playoff-Geschichte noch kein Team geschafft, eine 3:0-Serienführung zu drehen.

Während die Lage bei den Münchnern angespannt ist, könnten die Mannheimer bereits heute Abend feiern. Das Team von Cheftrainer Dallas Eakins steht vor einem möglichen Sweep und hat den Matchpunkt-Vorteil. Nicht zuletzt durch hervorragende Leistungen ihres Goalies Maximilian Franzreb und der Mannheimer Defensive.

Das Publikum im SAP Garden darf sich auf ein spannendes Spiel freuen. Die Antwort, ob sich die Adler den Seriensieg krallen oder die Red Bulls doch an ihrem Comeback schnuppern können: Hier im M94.5-Liveticker!