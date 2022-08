Musik an der Isar

/ Elena Dersch / Bild: Philipp Thurmaier

Beim Isarinselfest vom 02. bis zum 04. September erwartet euch ganz traditionsgetreu ein abwechslungsreiches Programm. Das lassen wir uns auf keinen Fall entgehen und euch würden wir das selbe raten!

Dieses Jahr gibt es wieder eine große Auswahl an unterschiedlichen Bühnen an der Steindorfstraße. Eine der insgesamt 4 Stages bespielen sogar wir von M94.5.

Die M94.5-Stage beim Isarinselfest 2021. I Bild: Philipp Thurmaier

Am Freitag, den 02. September, und am Samstag, den 03. September, gibt es jeweils von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr Programm auf unserer Bühne. Am Sonntag, den 04. September, treten unsere Musiker:innen von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr für euch auf.

Mit dabei sind unter anderem:

LAURAINE

Lauraine ist eine junge Musikerin aus München, die in ihrer Musik unter anderem Themen wie Inklusion und persönliche Erfahrungen bearbeitet. Ihr Sound ist melancholisch und ihre Songs haben Höhen und Tiefen. Zuletzt war sie bei uns im Sound of Munich Interview.

FINESSE KOLLEKTIV

Finesse Kollektiv ist eine Gruppe junger Münchner, die diesen Sommer ihre Debüt EP “Neubau” veröffentlicht haben. Der perfekte Soundtrack für den Sommer, bei dem ihr entspannt an der Isar chillen könnt.

MOL

Milan aka MOL ist ein 19-jähriger Newcomer Musiker aus München. In seiner Musik verarbeitet er unter anderem sein Aufwachsen – und zwar in zweiter Generation mit Migrationshintergrund. Soundtechnisch legt sich MOL nicht fest und probiert alle Genres aus.

LULU ON MARS

Lulu on Mars setzt sich in ihren Songs mit lebensnahen Themen auseinander, die sie mit der Symbolsprache einer Fantasiewelt transportiert. Ihr Debütalbum “MOOR” hat sie im Januar 2022 veröffentlich.

NOT A RAPPER

NOT A RAPPER alias Rafaela steht schon seit ihrem zehnten Lebensjahr auf der Bühne. Damals träumte sie allerdings nicht von einer Hip-Hop Karriere, sondern von einem Leben als Opernsängerin.