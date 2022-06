Fine as Finesse

/ Sahbina Dostovic

Die Band Finesse Kollektiv bestehend aus fünf Jungs Leo, Marco, Otto, Kai und Karl. Pünktlich vor Sommerbeginn veröffentlichen sie ihre neue EP “Neubau”. Da werden nicht nur Geschichten erzählt, sondern auch Chill-Vibes versprüht.



Finesse Kollektiv im Sound of Munich Interview

Der Finesse Sound

Dadurch, dass die Band ihre eigenen Gefühle, Erfahrungen und Eindrücke in den Liedtexten wiedergeben, sind die Lyrics sehr direkt und ehrlich. Damit holen sie auch ihre Fans mit ins Boot. Und mit den catchy Beats, die die Musik verspürt, wird man von den entspannten Vibes eingenommen. Da kann man so richtig abschalten und den Sommer genießen.

Die Münchner Osten Hood

In München hat es Finesse besonders der Münchner Osten angetan, denn diese würden sie als ihre Hood definieren. Dort sammeln sie viele schöne und lustige Momente. So auch die Ideen für die neue EP. Denn in Stadtteilen wie Haidhausen, Berg am Laim oder auch einfach die Innenstadt erkundet Finesse Kollektiv unter anderem Bars und Clubs. Dort finden die Jungs die Inspiration für ihre Musik.

“München bietet zu wenig kreative Freiräume” Marco und Leo im Sound of Munich Interview

Obwohl die Mitglieder von Finesse Kollektiv zwar gerne in der Stadt unterwegs sind, brauchen sie aber manchmal auch einen Ausgleich zu der Stadt. Vor allem das Berchtesgadener Land, Italien und Frankreich sind sehr beliebt, um auch mal dem Stadtleben zu entkommen und sich neu inspirieren zu lassen.

Wie, Wo, Was?

Die jungen Künstler spielen immer wieder mit dem Gedanken Instagram zu löschen. Letztendlich haben sie sich doch dagegen entschieden. Jetzt wird die Plattform für neuen Content und zur Kontaktaufnahme verwendet.

Jetzt hat die fünfköpfige Band Anfang Juni ihre neue EP “Neubau” veröffentlicht und will auch weiter viel Musik machen. Vielleicht sieht man sie schon bald das ein oder andere Mal live auf der Bühne.