Nach langen Warten ist es soweit: Am 28.07.22 ist die erste EP von Lauraine erschienen. Der Release wurde dann auch am gleichen Tag mit dem Motto „Dance your fucking leg off“ gefeiert. Nach knapp einem Jahr war Sängerin Laura Glauber erneut bei uns im Interview.



Laura Glauber im Sound of Munich Interview

2020 wurde das Münchner Synth-Pop Projekt Lauraine von Laura Glauber gegründet. Jetzt starten sie mit ihrer Debüt EP “Lauraine” durch. Die Band besteht neben Laura Glauber als Frontfrau, aus dem Gitarristen Stefan Deimel, Kilian Sladek am Keyboard, Felix Renner am Bass und dem Schlagzeuger Alexander Petri. kompetente Mitglieder, meint Sängerin Laura.

“Die haben wenigsten einen Plan, wie das so funktionieren muss und kann und was es da noch so für Möglichkeiten sind.” Laura Glauber im Interview über die Bandkollegen

Musik, die sichtbar macht

Im Band-Logo, dass auch die neue EP ziert, bekennt sich die Band für feminine Ästhetik und mehr Diversität in der Musikbranche. Deswegen steht in Blindenschrift der Bandname unter dem Schriftzug. Die Blindenschrift ist für sie ein Zeichen für Barrierefreiheit und Inklusion. Denn Inklusion ist ein Lebensthema von der Frontsängerin Laura Glauber- sie trägt seit ihrer Geburt eine Prothese.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mit dem Crowdfunding haben Lauraine ihre erste EP finanziert.

Auch die Inhalte der einzelnen Tracks spiegeln persönliche Erfahrungen von Laura wider. Unter anderem bei “Into The Night” oder “October Thoughts”.

Dämonen von Lauraine

„Demons“ ist die zweite Single der Debüt EP. Auch hier werden persönliche Erlebnisse verarbeitet. Der Song übermittelt die Energie eines sich immer wieder unkontrolliert entladenen Gedankenkarussell. Deswegen ist der Song nicht statisch. Er hat Höhen und Tiefen und endet in einer Art instrumentellen Sturm. Zu diesem melancholischen Sound besingt die Frontsängerin Laura ihre inneren Dämonen. Die Dämonen sind dabei das Symbol für die eigenen Höhen und Tiefen, die jeder mal erlebt.