Zwischen Kitsch und Abstrusem

Lulu on Mars im Sound-of-Munich Interview

/ Veronika Zacher / Bild: Leonie Wessler

Lulu on Mars setzt sich in ihren Songs mit lebensnahen Themen auseinander, die sie mit der Symbolsprache einer Fantasiewelt transportiert. Ihr Debütalbum “MOOR” hat sie im Januar 2022 veröffentlich. Im Interview erzählt sie uns von ihren musikalischen Anfängen, ihrer Faszination für das Mystische und dem Wunsch nach mehr Kitsch.





Mit 14 Jahren hat Lulu on Mars, die mit bürgerlichem Namen Lucia Knöpfel heißt, angefangen Gesangsunterricht zu nehmen und ihre ersten Songs zu schreiben. Dann hat sie Lust auf mehr bekommen und entdeckte die digitale Musikproduktion für sich. Seitdem schreibt, produziert und mixt die Independent-Künstlerin ihre Songs selbst.

Grenzenlose Kreativität

Dabei verfolgt sie keine feste Strategie, sondern lässt in einem intuitiven Arbeitsprozess mit absoluter kreativer Freiheit ihren Ideen freien Lauf. Mal entsteht zuerst der Text mit ein paar Akkorden an der Gitarre begleitet, mal aber auch die Melodie, zu der die Lyrics dann hinzukommen.

Künstler:innen wie Lana del Rey und Grimes sind für die Newcomerin eine große Inspiration. Ihre Sounds changieren zwischen Emo Rock, Soul oder Industrial Pop. Das Spielen mit Echo und Hall sind dabei charakteristisch.

Dinge, die man nicht zu 100 Prozent verstehen kann

Immer wieder nimmt Lulu on Mars in ihren Songtiteln – wie “Wicked”, “Tyro” und “Sterntaler” – Bezug auf die Natur oder auch das Mystische und Märchenhafte. Sie fasziniert das Unberührte, Unerforscht und von Logik und menschlichen Gedanken Undurchdrungene.

Lulu on Mars / Bild: Leonie Wessel

Kitschlord

So bezeichnet sich Lulu on Mars selbst in ihrer Instagram-Biografie und verrät im Interview:

“Für viele Leute ist Kitsch ja etwas negatives, aber ich finde um diesen Kitschstatus zu erreichen, muss etwas schon sehr krass sein. (…) Ich strebe danach, kitschig zu sein” Lulu on Mars im Sound-of-Munich Interview

Ganz nach ihrer Einstellung “intuitiv und kreativ”, weiß Lulu on Mars noch nicht, wo die musikalische Reise künftig hingehen wird. Auf jeden Fall will sie erstmal weiter Musik produzieren und ein nächstes Album aufnehmen. Ob wir sie bald auch auf Bühnen erleben werden, bleibt noch offen.