Der EHC mit dem verfrühten Ostergeschenk?  

/ Lars Willeitner / EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Die Playoffs sind im vollen Lauf: Am heutigen Sonntag trifft die Mannschaft von Oliver David in Spiel 3 der Playoff-Viertelfinalserie auf Kontrahent ERC Ingolstadt. Um 19:00 Uhr startet das Spiel vor ausverkauftem Publikum im SAP Garden.



Der EHC trifft heute in der 3. Partie des Playoff-Viertelfinales erneut auf die Rivalen aus Ingolstadt. Nach einer kämpferischen Niederlage in Spiel 1 und demKantersieg im letzten Spiel am Freitag können die Red Bulls heute in Führung gehen.

6:5 und 6:1 sind die beiden Ergebnisse des Playoff-Viertelfinales aus Sicht des EHC. Nun heißt es Form halten und mit einer ähnlichen Leistung wie im letzten Spiel in der Gesamtwertung in Führung zu gehen. Trotz des Rückenwindes sagte VerteidigerPhillip Sinn im Voraus: “Ich erwarte wieder ein intensives Spiel. Ich denke nicht, dass es noch einmal so deutlich wird.”

Ob seine Erwartungen so eintreffen werden, erfahrt ihr ab 19 Uhr hier im M94.5-Liveticker!