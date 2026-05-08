Vanlife – ohne Instagram?!

/ Benjamin Müller / Copyright: Square Glade Games

Alles in einen Bus packen, die Wohnung abmelden und einfach mal losfahren – das verspricht Outbound, ein neues Cozygame von Square Glade Games. Ben Müller konnte vorab auf das gesamte Spiel zugreifen und hat sich mal auf einen Roadtrip begeben.

Outbound startet ohne große Erklärungen: nach einem kurzen Editor – wir können drei verschiedene Van-Modelle aussuchen und unseren Charakter designen – sitzen wir in unserem Bus, kriegen kurz die Steuerung erklärt und fahren direkt zu einem ersten Aussichtspunkt. Schon in den ersten Minuten wird klar: wir spielen ein Cozy Game. Keine komplizierten Menüs, keine cheesy Mechaniken und auch das Fahrtempo des Busses lädt eher zur Spazierfahrt ein.

Ich versteh immer noch nicht, dass die Menschheit solange Steine gesammelt und zusammengebastelt hat, dass wir jetzt solche Welten auf Displays anzeigen können. Screenshot: Ben Müller, Spiel: Square Glade Games.

Der Core-Gameplay-Loop ist fix erklärt: wir sammeln rumliegende Ressourcen und nutzen diese als Treibstoff oder Craftingmaterialien. Baupläne finden wir bei Funktürmen (die wir dankenswerterweise nicht mehr erklimmen müssen, was war das eigentlich für eine Game Design-Verirrung?) und verändern dadurch konstant unseren Bus. Jederzeit können wir anhalten und ein Camp aufmachen – dabei bauen wir fortniteesk eine Holzkonstruktion aufs Dach unseren Vans, in dem wir dann verschiedene Craftingmaschinen, aber auch verschiedene Dekorationen platzieren. Ich will ehrlich sein: außer auf dem Armaturenbrett hab ich mich kaum ausgelebt – mein Van ist mehr funktional gehalten, ein kleiner Holzkorridor, der maximal zugestellt ist.

Crafting bis zum Gehtnichtmehr

Das immer-weiter-besser-System des Craftings funktioniert sehr gut. Vor allem ab dem zweiten Gebiet setzt bei mir fast schon eine Sucht ein, von Funkturm zu Funkturm zu rasen. Toll dabei: immer wieder findet man besondere Points of Interest: eine schwimmende Siedlung, eine von Robotern bevölkerte Farm oder einen Leuchtturm. Diese Orte stehen aber nicht leer herum, kleine Aufgaben finden wir auch dort. Nachdem ich im Leuchtturm beispielsweise die Lampe repariert habe, darf ich mir zur Belohnung einen Bauplan runterladen – das motiviert, überfordert aber auch nie.

Marie Kondo could never. Screenshot: Ben Müller, Spiel: Square Glade Games.

Urlaubsgefühl made easy

Der Grafikstil ist erfrischend zeitlos. Malerische Küsten, riesige kalifornische Redwoods – man will direkt selbst Urlaub machen. Den Makro-Stil führt Outbound konsequenterweise auch in die kleinen Details über. In verlassenen Häusern finde ich zum Beispiel kleine Herdplatten, auf denen Töpfe stehen. Natürlich, ein völliges Minidetail, aber es hilft Leben in die Welt zu bringen. Denn sonst gibt es nicht viel: ein paar Kaninchen, die durch die Spielwelt laufen und später auch einen tierischen Begleiter. Andere Menschen sucht man vergeblich, dadurch kann das Spiel bei Nacht fast schon ein bisschen gruslig wirken. Durch seine stilisierte und nicht auf Realismus getrimmte Optik ist Outbound auch auf älteren Systemen relativ gut spielbar. Für diese Review habe ich ausschließlich auf dem Steam Deck gespielt (mit Auflösung auf 80% gestellt), ins Stottern kam ich nur in Regionen, in denen sehr viele Objekte geladen werden mussten. Die Konsolenversionen haben wir nicht getestet.

Hier Reels gucken. Screenshot: Ben Müller, Spiel: Square Glade Games

Mein Fazit: wer ein Spiel sucht, bei dem man sich richtig entspannen und in malerische Welten abtauchen kann, ist hier richtig. Outbound hat nicht den Chaos-Faktor eines RV There Yet, ein Twitch-Clipfarm-Titel will es aber auch gar nicht sein. Und bei aktuellen Spritpreisen ist es wahrscheinlich billiger, durch die Welt von Square Glade Games zu fahren.

Erhältlich ist Outbound ab dem 11. Mai für PC, PS5, Xbox Series sowie Nintendo Switch 2 zu einem Preis von 24,99€ – am Releasetag mit 10% Rabatt.