Matchball oder Ausgleich?

/ Christian Gaigl und Julius Riedel / Bild: Shutterstock/Vitalii Vitleo

Die Basketballer des FC Bayern scheinen wieder in Form zu sein. Nach einer Durststrecke in der BBL-Hauptrunde haben sie wieder in die Spur gefunden. Nachdem die Trinchieri-Schützlinge im ersten Spiel der Viertelfinal-Playoffs einen ungefährdeten 87:67-Sieg gegen die BG Göttingen einheimsen konnten, gilt es die Leistung am heutigen Christi Himmelfahrtstag zu bestätigen.

Doch Vorsicht München: Im Aufeinandertreffen vor zwei Tagen konnten die Göttinger ihre starken Leistungen der letzten Hauptrundenspiele nicht abrufen. Gut möglich also, dass die Gäste eine deutliche Reaktion zeigen werden und auch müssen.

Gelingt den Bayern heute ein wichtiger Schritt Richtung Halbfinalplayoffs oder machen es die Südniedersachsen noch einmal spannend? Wir nehmen euch mit, ab 18 Uhr im M94.5-Liveticker.