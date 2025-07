ANDERS AUF EINEN BLICK (07/07 – 13/07)

/ Anna Wörndl / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Es könnte alles so schön sein: Nach tagelangem Miesepeter-Wetter wird es endlich wieder warm und das Wochenende beginnt! Doch was bis vor kurzem noch in weiter Ferne schien, ist jetzt plötzlich ganz nah. DIE KLAUSURENPHASE STEHT AN!!!! Wir hoffen trotzdem, ihr findet zwischen all dem Büffeln auch mal Zeit für Schönes. Wir zum Beispiel empfehlen: Lest diesen Newsletter!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Poliblick – Queerness in München| M94.5 Frames

Wie war der allererste CSD in München? Wie sieht der Alltag eines queeren Influencers aus? Und was macht die Drag-Szene der Stadt so besonders? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in der ersten Folge „Poliblick“ zum Pride Month auf den Grund.

Filmfest: Quasi A Casa

Du bist Anfang 20, willst deinen Platz in der Welt finden, hast aber mehr Angst als Mut. Und dann steht plötzlich dein Idol vor dir und sieht dich wirklich. Quasi a casa, das Regiedebüt von Carolina Pavone, ist ein Film über genau diesen Moment. Über Nähe, die plötzlich zu viel wird. Über die Frage, wie man zu sich selbst findet – und warum das manchmal verdammt kompliziert ist.

UNSER ALBUM DER WOCHE

“Midnight Rodeo”, nicht zu verwechseln mit… “Midnight Rodeo”… veröffentlicht heute ihr neues Album “Chaos Era”. Tja, wer nun denkt er kennt die Band, der meint ja vielleicht die andere. Denn eine der beiden besteht aus – nun ja wie soll man es anders sagen – alten weißen Männern, die Country Rock spielen und sich zwischen Bands wie Bosshoss einreihen. Die andere Band aus Nottingham besteht aus 6 Freund:innen – darunter Maddy Chamberlain als Sängerin. Sie selbst ist auch noch Production Managerin bei DHP, einer Event Live Promotion Agentur. Auch in diesem Album geht es um sie, und nicht um die anderen “Midnight Rodeo”s. Ganz im Stil der Hippie-Bewegung der 70er, erklären sie in einem Interview auf “Under The Radar”, dass es ihnen um die gute Laune geht. Und am produktivsten sind sie auch im Sommer. Mit Maddy Chamberlains ethereal – also spirituell einlullender Stimme – kommt das Gefühl auf, man wäre mit ihnen im Geist der 70er stehen geblieben. Wer sich jetzt von ihren psychedelic indie Vibes einlullen lassen will, kann hier in das neue Album reinhören:

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Beim Boombox Rocks! abrocken

Mit dabei beim Jugendkulturfestival von Feierwerk Boom sind musikalische Acts zwischen Metal, Indie, Pop und Folk, um Vielfalt, Gleichheit und Inklusion zu feiern. Außerdem gibt es einen Biergarten, eine Ausstellung und Drinks in entspannter Atmosphäre. Feiert mit, von 16:00 bis 23:00 Uhr in der Boombox (Ecke Centa-Hafenbrädl-/Anton-Böck-Straße) und zwar for free! Rock on.

Samstag: Beim Straßenfest der Kammerspiele die autofreie Falckenbergstraße genießen

Die Münchner Kammerspiele sperren von 14:00 bis 20:00 Uhr die Falckenbergstraße und laden zu einem Straßenfest ein! Ihr könnt zum Beispiel Skaten (lernen), tanzen, Minigolf spielen und einen Blick hinter die Kulissen des Theaters werfen. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Zusammen mit anderen beim Community Dachgarten gärtnern

Jeden zweiten Sonntag im Monat könnt ihr von 14:00 bis 18:00 Uhr zusammen mit anderen Gartenfans auf dem Dachgarten der Färberei gärtnern. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und es sind alle Altersstufen willkommen. Entdeckt euren grünen Daumen!

UND SONST?

Hopp, hopp! Ran an den Schreibtisch, rein in die Bib! Der Stoff büffelt sich nicht von allein! Und danach an die Isar oder an den Eisbach: Schwimmen, Flunkyball spielen oder einfach die Seele baumeln lassen. Und vergesst nicht, euch RÜCKZUMELDEN, sonst blüht euch im Oktober was ganz Böses.

GaLiGrü

Euer Fernando 😘