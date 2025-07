Klassisch und Zeitgenössisch

/ Ryan Klein

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



Sektmate am 12.07.2025

Am Gärtnerplatz Theater kann man aktuell den Opernklassiker Tosca sehen. Aber sie ist nicht zäh und langweilig wie es oft, gesagt wird, sondern das komplette Gegenteil. Eine Oper die auch für komplette Opernanfänger spannend ist. Im Rahmen der Opernfestspiele geht es um die kurierte Sammlung an Ballettstücken Sphären.03, die sehr divers und gut ausgewählt sind. Es erschafft damit einen richtig schönen Überblick von dem was der zeitgenössische Tanz eigentlich alles so kann. Weiter geht es mit dem was auf der Bühne passiert, mit der Schauspielkunst der Meisner. Schauspieler ziehen echte Emotionen aus erfunden Erfahrungen und vermitteln sie dann dem Publikum. Sie ist eine weiter Entwicklungen von Method acting.

SektMate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.