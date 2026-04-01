Marki Forsti

/ David Entsfellner

Der 1. April bei M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Songs und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit, wie z.B. alles zu unserem Löwen unserem Bär Mark Forster! Stay hydrated, stay entertained, stay Apriled!

Flash mich noch mal, als wärs das erste mal. Immer da wenn, alle Stricke reißen. Mit Tequila-Shots drin und zu dritt an die Ampel kotzten. Ich war da zum Glück. Kokong. Mir gehts nicht gut mir gehts Dreiviertel gut. So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung. Warum machst du dir’n Kopf? Wovor hast du schiss?

Noch ein Paar Worte der Unterhaltung zu Mark Forster:

Jedes mal wenn ich dich seh dann hab ich Lust zu gehen in meinen Forst yeah. Wenn ich ein Adler wär dann würd ich mit dir ein Nest bauen wollen, einen horst yeah

markforster wohl eher so quarkmorster

oh mark forster unser mark forster

stark kloster

Darf man noch unlustige Pranks am 1. April machen??

PS.: Zahnpasta auf Türklinken ist immer noch cool, da lass ich mir nix anderes sagen