/ Marie-Noelle Svihla

In der Woche vom 01.07. bis 07.07. hat sich die Redaktion von M94.5 intensiv mit dem journalistischen Format der Reportage beschäftigt. Ziel war es, Beiträge außerhalb des Senders zu produzieren und dabei an jedem Wochentag einen anderen Stadtteil Münchens zu erkunden.

Die Freitags-Redaktion war in der Ludwigsvorstadt unterwegs, um vor Ort zu erfahren und zu berichten, was sich in den Straßen, Cafés, Zentren und Hotels des Viertels abspielt und welche spannenden Orte und Menschen dort zu entdecken sind.

LeZ – Lesbisch-Queeres Zentrum München

Das Glockenbachviertel ist eins der beliebtesten Viertel bei der queeren Community. Ein Grund dafür: Das LeZ (Lesbisches queeres Zentrum). Das LeZ ist ein Beratungs-, Begegnungs- und Veranstaltungsort für queere Menschen in München. In dieser Reportage begleiten wir unsere Reporterin Lena Eggers bei einer Führung durch die Räumlichkeiten des LeZ sowie einem Gespräch mit einigen Besucherinnen.

Poetry Slam im Bahnwärter Thiel

Seit dem Herbst 2017 steht der Bahnwärter Thiel – ein alternatives Kulturzentrum mit einem Techno-Club – an seinem jetzigen Standort auf dem Gelände des ehemaligen Viehbahnhofs. Unter anderem findet dort jeden Monat ein Poetry Slam statt. Johannes Neundörfer war dort und hat sich das ganze angeschaut.

Das Hotel zur Eiche

Das Restaurant und Hotel zur deutschen Eiche ist vor Allem durch ihre legendäre Männersauna berühmt, in der schon Freddie Mercury und Rainer Werner Fassbinder ein- und ausgingen. Der Wirt und Inhaber des Hotels Dietmar Holzapfel hat der Redakteurin Julia Bayerl dazu spannende Eindrücke vermittelt.

Barista-Leben bei Man versus Machine

Das Man Versus Machine im Glockenbach ist kein Standard-Café. Hier findet der eigens in München geröstete Specialty Coffee seinen Weg in die Tasse der Kunden. Was Specialty Coffee genau ist und wie man einen Espresso überhaupt zubereitet, hat sich unser Reporter Maximilian Abt mal genauer angeschaut.

Bellevue di Monaco – Offener Treff für Frauen aus aller Welt

Neue Menschen kennenlernen, ins Gespräch kommen und Zeit miteinander verbringen – Der offener Frauentreffen im Bellevue, mitten im Glockenbach, lädt Frauen aus aller Welt zum Austausch ein! Ob bei Kaffee oder Tee, zum Deutschlernen oder um einfach um neue Kontakte zu knüpfen – alle sind willkommen.

Die Reportagen aus diesem und anderen Stadtteilen werden außerdem in der Frühschicht von 9-11 Uhr und in der Hörbar um 16-18 Uhr auf M94.5 gesendet.