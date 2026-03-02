Kandahar Abfahrt & Surf Skating

/ Marie-Noelle Svihla / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 02.03.2026

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Surf Skating – What the helly is das?

– What the helly is das? Road to Paralympics – Para Eishockey im Portrait

– Para Eishockey im Portrait Kandahar Abfahrt – Schweizer Festspiele in Garmisch-Partenkirchen

Moderation: Lars Willeitner & Heinrich Neumann-Neupert

Redaktion: Ludwig Weitl, Mark Bruselnitskiy, Marie-Noelle Svihla

RvD: Marie-Noelle Svihla

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.