Der Bewegungsmelder vom 02.03.2026
Kandahar Abfahrt & Surf Skating
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Surf Skating – What the helly is das?
- Road to Paralympics – Para Eishockey im Portrait
- Kandahar Abfahrt – Schweizer Festspiele in Garmisch-Partenkirchen
Moderation: Lars Willeitner & Heinrich Neumann-Neupert
Redaktion: Ludwig Weitl, Mark Bruselnitskiy, Marie-Noelle Svihla
RvD: Marie-Noelle Svihla
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.