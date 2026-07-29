Hot, hotter, Sektmate!

/ Megan Kreileder-Willis



SEKTMATE am 29.07.2026 mit Ella Butz

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.

Heiß wird es diese Woche nicht nur in der Stadt – auch die Münchner Kulturszene heizt uns wieder ordentlich ein! Die Pasinger Fabrik zeigt zum Beispiel bis zum 16.08.2026 “Die Csárdásfürstin”, eine Operette voller Leidenschaft, Herzschmerz und Witz. Die Ausstellung „Eisbach Treasures“ im Haus der Kunst zeigt allerhand Kurioses, Unerwartetes und auch einfach Verblüffendes: wie der Name schon anmutet könnt ihr hier Gegenstände, die aus dem Eisbach gefischt wurden, begutachten. Schlussendlich befassen wir uns mit der wohl am heißesten diskutierten Frage der Comic-Welt: trägt Superman eine Unterhose?

SektMate läuft jeden zweiten Mittwoch um 19 Uhr live auf M94.5.