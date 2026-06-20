SEKTMATE GOES PRIDEMONTH

/ Paula Hayduk

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate am 20.06 mit Ryan

Diese Woche dreht sich bei SektMate alles um Queerness und darum, was München der LGBTQ+ Community zu bieten hat. Wer sich öfter im Glockenbachviertel herumtreibt, kann den Stadtteil einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen: Bei “Queere Wege”. einer Stadtführung, bekommt ihr spannende Einblicke in die queere Stadtgeschichte. Unser Weg führt uns weiter zur St. Paulskirche an der Theresienwiese, wo der QueerGottesdienst stattfindet. Aber auch für die Partymäuse unter euch hat Müchen etwas zu bieten: Im Bahnwärter Thiel findet auch dieses Jahr Tuntopia statt. Das queere Kollektiv Tuntopia hat sich dafür mit dem Münchner Techno-Kollektiv Impuls zusammengeschlossen. Zum Abschluss noch etwas Trivia für unterwegs: Erfahrt, welche Münchner Persönlichkeiten selbst queer sind!

SektMate läuft jeden zweiten Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.