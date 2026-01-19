Fall der Götter: FC Bayern Basketballer feiern historischen Sieg  

/ Lea Steglich / Bild: M94.5 / Lea Steglich

Am 22. Spieltag der EuroLeague gibt es für den FC Bayern eine wahre Aufgabe der Königsklasse zu lösen. Zu Gast im SAP Garden ist der Rekord Club Panathinaikos Athen, der als klarer Favorit in das Top-Spiel am Donnerstagabend startet. Am Ende triumphieren die Bayern mit einem knappen 85:78 Sieg. Ein Spielbericht.

Die bisherige Saisonbilanz der Bayern in der EuroLeague zeigt sich durchwachsen. Mit 14 Niederlagen und 7 Siegen stellt sich der Tabellen 17. den angereisten Gästen aus Athen. Gegen die Griechen gewann der FC Bayern Basketball zuletzt im Jahr 2023. Das kommende Duell sollte den Fluch brechen. Die Karten lagen gut: Seit dem Trainerwechsel im Dezember ging es für den FC Bayern in der EuroLeague Berg auf.

Tatkräftig unterstützt dabei wurden die Münchner von ihren Fans – kein Platz in der Arena blieb frei. Auch einige Profis der FC Bayern Fußballmannschaft wie unter anderem Lennart Karl und Tom Bischof schauten von der Courtside zu.

SAP Garden erstrahlt in grün-weißen Farben

Für Panathinaikos Athen war es das erste Spiel im SAP Garden. Passend dazu nahmen die Fans des Clubs die gesamte Südkurve ein und sorgten bereits vor Spielbeginn für Stimmung. Für die Mannschaft von Cheftrainer Ergin Ataman war ein Sieg gegen den FC Bayern ebenso wichtig, um den Anschluss in der oberen Tabellenhälfte zu behalten. Leider mussten die Griechen in diesem Spiel auf ihren Star und Ex-NBA-Spieler Kendrick Nunn verzichten.

Kampf um jeden Punkt

Bereits in der ersten Halbzeit zeigte sich, dass beide Teams den Sieg wollten. Das Team Panathinaikos demonstrierte erneut auf dem Court, was sie zu gefürchteten Gegnern macht. Angeführt durch Spieler wie Jerian Grant, Richaun Holmes und Cedi Osman präsentierten sie sich als eingeölte Maschine. Osman vermerkte dabei mit knapp 34 Minuten die höchste Spielzeit und erzielte zusammen mit Grant und Holmes in der ersten Halbzeit 28 Punkte. Zur Halbzeit führten die Griechen mit 40:43. Der FC Bayern Basketball lag damit nur 3 Punkte zurück und macht deutlich, dass sie sich noch nicht abschütteln lassen wollten.

Andi Obst – der “Dreipunkte-Gott”

Diese Hartnäckigkeit der Münchner wurde in der zweiten Halbzeit zum entscheidenden Faktor. Zwar lagen die Gäste am Ende des 3. Viertels mit 58 zu 64 immer noch in Führung, doch das Momentum kippte im letzten Spielabschnitt. Die Bayern, die über das ganze Spiel immer nur knapp hinten lagen, drehten nun auf. Überaus wichtig dabei, neben den verbesserten 1-gegen-1-Situationen und einer starken Defensive, waren die konstanten Spielleistungen von Nummer 32 Wenyen Gabriel und MVP Justinian Jessup.

Drei Minuten vor Spielende führten die Bayern mit 75 zu 74, ein hauchdünner Vorsprung. Dann übernahm Andreas Obst die Bühne: Mit 3 Dreipunktewürfen sorgte er für die Entscheidung. Die Münchner machten den Sack zu und gewannen das Spiel mit 85:78.

Der langersehnte Sieg

Die Freude war den Spielern des FC Bayern Basketball deutlich im Gesicht anzusehen. Unter dem lautstarken Jubel der Fans feierten sie den ersten Sieg gegen Panathinaikos Athen seit Januar 2023 sowie ihren dritten Erfolg aus den letzten vier EuroLeague-Spielen 2026. In der Tabelle rutschen die Bayern damit auf Platz 16, während die Griechen auf Platz 8. zurückfallen.

Für den FC Bayern Basketball steht bereits das nächste Spiel an. Am kommenden Dienstag spielt die Mannschaft von Svetislav Pešić gegen den Basket Club Valencia.