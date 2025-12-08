Doping, Darts und Zartmann

/ Lars Willeitner / M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 08.12.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Doping in der DDR – eine Betroffene erzählt und warnt vor ihren Erlebnissen

Darts WM – Alles was ihr zum Darts Highlight 2025/26 wissen müsst

Moderation: Marie-Noelle Svihla und Hanna Fritz

Redaktion: Lea Steglich, Johanna Kopp, Heinrich Neumann-Neupert

RvD: Lars Willeitner

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5