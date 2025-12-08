Der Bewegungsmelder vom 08.12.2025
Doping, Darts und Zartmann
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Doping in der DDR – eine Betroffene erzählt und warnt vor ihren Erlebnissen
- Music meets Basketball – Zartmann heizt den BMW Park nach Bayern Sieg auf
- Darts WM – Alles was ihr zum Darts Highlight 2025/26 wissen müsst
Moderation: Marie-Noelle Svihla und Hanna Fritz
Redaktion: Lea Steglich, Johanna Kopp, Heinrich Neumann-Neupert
RvD: Lars Willeitner
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5