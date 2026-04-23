/ Isabel Daronnat / Bild: Hannah Bruynzeel

90er Shoegaze trifft auf Gen Z – die niederländische Band “Honey I’m Home” verbindet Alternativ Rock mit Indie und modernen Twists. Ihre Songs vermitteln klare Emotionen und intime Botschaften, doch oft stehen dabei nicht die Lyrics, sondern die Melodie und Atmosphäre im Vordergrund. Im Interview mit M94.5, sprechen sie mit Moderatorin Diana Daniker über ihre außergewöhnliche Musikrichtung, das Leben auf Tour und einen möglichen Fluch, der auf der Band lastet.



Klänge sagen mehr als 1000 Worte: Honey I'm Home im Interview

Rohe Energie, verwaschener Gesang und intensive Emotionen, beschreiben die Atmosphäre von “Honey I’m Home”.

Die niederländische Band besteht aus den 5 Mitgliedern: Sofie Ooteman (Sängerin & Gitarristin), Thom Schotanus (Sänger & Gitarrist), Jasper Meurs (Schlagzeuger), Hugo de Groot (Gitarrist & Keyboarder), Evelien Keesmaat (Bassistin).

Nach einem holprigen Start, mit abgebranntem Probenraum, veröffentlichte sie im März 2025 ihren ersten Song. Aus einem kleines Projekt in Amsterdam, ist heute die Band “Honey I’m Home”, mit internatonalem Erfolg geworden.

Mit Songs wie “Wishful Thinking” und “Hyperspace Mountain”, zeigt “Honey I’m Home”, dass authentischer Sound in der heutigen, kurzlebigen Welt bestehen kann.