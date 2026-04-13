Comeback nach Niederlagenserie in der Basketball-Bundesliga 

/ Johanna Kopp / Bild: Johanna Kopp

Nach zwei gewonnenen Spielen in der EuroLeague geht es für den FC Bayern Basketball in der Basketball-Bundesliga weiter. Gegen die elftplatzierten Chemnitz Niners können sie sich doch jedoch erst spät beweisen. Das Spiel endet 91:77. Ein Spielbericht.

Nach ihrer Reihe an Niederlagen in der BBL kehren die Bayern mit Rückenwind aus zwei gewonnen EuroLeague Spielen zurück in den BMW Park. Das Ziel ist klar: Gewinnen und Alba Berlin, die Bayerns Patzer ausnutzten, um punktetechnisch mit ihnen gleichzuziehen, wieder überholen. Zwar gehen sie als Favoriten in das Spiel, aber ihre Gegner, die Niners Chemnitz, wollen als aktuell Tabellenelfte, in die Playoffs einziehen und deswegen noch so viele Punkte wie möglich sichern.

Überraschung der Underdogs

Die Bayern kommen zwar gut in das Spiel, doch zu ihrer Überraschung können die Niners aus Chemnitz mehr als mithalten. Besonderes Augenmerk liegt von Beginn an auf Kevin Yebo. Der Power Forward der Gäste ist mit durchschnittlich 22,3 Punkten der drittbeste Scorer der Basketball Bundesliga und holt in den ersten 15 Minuten 8 Rebounds. Andi Obst, der die Scorer-Tabelle anführt, fehlt dagegen bei den Bayern verletzungsbedingt. Für das Team von Pešić holt dafür Oscar da Silva 11 Punkte. Nach einer sehr ausgeglichenen ersten Halbzeit gehen die Gastgeber mit einer knappen Führung von 46:45 in die Kabine.

Späte Aufholjagd

Die zweite Halbzeit beginnt, aus Sicht der Bayern, genauso zäh, wie die Erste endete. Erst zum Ende des dritten Viertels wirken sie vor allem defensiv deutlich wacher und lassen kaum Chancen der Chemnitzer zu. Die Mannschaft von Pastore erzielt in diesen 10 Minuten nur 13 Punkte. Im letzten Viertel sind die Rollen dann so verteilt, wie sie vor Spielbeginn erwartet wurden. Die Gäste sind zwar auf dem Drücker, kommen an den Bayern jedoch nicht vorbei. Die Bilanz der zweiten Hälfte zeigt das eindeutig: DasTeam des Cheftrainers Pešić scort 15 Punkte mehr als ihre Gegner. Das Spiel endet mit einem Endstand von 91 zu 77.

Die Bayern wieder an der Spitze

Somit rückt der FC Bayern Basketball, zwei Punkte vor Alba, allein auf Platz 1. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt Ihnen aber nicht. Schon am 14.4. wird der 13. Spieltag gegen Ludwigsburg im BMW Park nachgeholt. Anschließend geht es am 17.4. nach Barcelona für den letzten Spieltag der Hauptrunde in der EuroLeague.