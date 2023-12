Casper – nur liebe, immer.

/ Elena Dersch / Bild: EKLAT Tonträger/Warner Music

Der Rapper Casper hat am vergangenen Freitag sein neues Album nur liebe, immer. veröffentlicht. Ein Album als Hommage an den eigenen Werdegang und Entwicklung.

nur liebe, immer. reiht sich in Caspers Diskografie als sechstes Soloalbum ein. Sein letztes Album Alles war schön und nichts tat weh wurde erst vor einem Jahr veröffentlicht und für Casper, der mit bürgerlichen Namen Benjamin Griffey heißt, ist es seit Hinterland verhältnismäßig untypisch in so kurzer Zeit zwei Alben zu veröffentlichen. Nach einer langen Albumtour und zahlreichen Festivals im Sommer, ist es positiv überraschend das er da überhaupt die Zeit gefunden hat, ein ganzes Album aufzunehmen.

SO WAS VON DA

Mit „emma“ bringt Casper Mitte Juni die erste Single raus – und die zeigt direkt einen neuen, anderen Casper. Mit ruhigem Gesang und auch wenn die Single im Album später etwas alleine steht, zumindest wenn es um Gesang und Vertonung geht, ist sie dennoch wegweisend dafür, dass er auf dem Album auf jeden Fall eine neue Richtung einschlägt. Seit seinem Erfolgsalbum XOXO ist Casper aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Seine Art Rap, Rock und Indie zu verbinden begeistert schon damals.

Was an nur liebe, immer. anders ist, ist Casper selbst. Denn anders als bei den letzten Alben, hat er nicht von vorn herein das große in sich geschlossene Album Konzept gehabt. Für das sechste Album wurden einfach Songs gemacht, ohne sich im Perfektionismus zu verlieren. Die neue Arbeitsweise kommt natürlich den Fans zugute, die wahrscheinlich erstmal nicht mit einem neuen Album gerechnet haben. Die planlose, entspannte Art holt vielleicht nicht Alle ab, aber es wirkt so als wäre das Album für Casper ausnahmsweise mal eine entspannte und schöne Zeit gewesen und nicht Stress über Stress wie bei anderen Alben. Zusammen mit „emma“ werden noch fünf weitere Singles vor dem Albumrelease veröffentlicht. Teil davon sind das Feature mit CRO auf „sommer“, „echt von unten / zoé freestyle“ und „sowas von da (hellwach). Eine Acapella Version von „emma“ bei Late Night Berlin findet sich auch und den Single Abschluss bildet der Track „luft holen“. Auf insgesamt 12 Songs erzählt Casper vom Aufwachsen, Psyche, Vergänglichkeit und Selbstreflexion.

ZURÜCK ZUHAUSE

Casper ist ein Künstler der sich durch seine einzigartigen Texte auszeichnet. In seiner Musik zeigt er sich von Beginn an ehrlich und verletzlich – das holt auch Fans seit der ersten Stunde mit jeder Veröffentlichung ab. Und auch auf nur liebe, immer. könnte Casper als Artists nicht offener sein. In den Songs geht es um konkrete Ereignisse in Caspers Leben. Es geht um Bielefeld, New Orleans und Berlin, Orte an denen sein Leben stattgefunden hat. Thematisch geht es außerdem auch um sein Aufwachsen in den USA, ganz besonders auf dem Track „echt von unten / zoé freestyle“. Dort beschreibt er anschaulich unter was für prekären Umständen er aufgewachsen ist. Es ist natürlich per se kein neues Thema an das die Fans da herangeführt werden, aber dennoch gab es so greifbare musikalische Bilder vorher nicht.

Ein anderes präsentes Thema auf dem Album ist ein Gefühl von Entfremdung – von Orten und Menschen. Casper beschäftigt sich viel mit dem bereits erwähnten Erfolgsalbum XOXO, oder besser gesagt mit seinem Leben während dem Casper Hype. Mit dem Durchbruch treten neben den Fans aber auch andere Dinge in den Alltag von Ben ein. Die Erwartungshaltung von Außenstehenden und den Druck den er in dieser Phase verspürt. Und auch wenn nicht alle von uns den Druck eines Rappers haben, ist das Thema Druck und Erwartungshaltung bei jungen Menschen genauso wie bei Älteren präsent. Deswegen spielt nicht zuletzt natürlich auch Caspers Älterwerden dabei mit rein.

VON INDIE, ROCK UND HIPHOP

Casper findet seit XOXO oft im Indie beziehungsweise Indierock Kontext statt oder ist den ein oder anderen bestimmt noch als Emorapper im Kopf. Und auch auf dem neuen Album finden sich solche Soundmomente. Insgesamt schlägt Casper hier aber musikalisch einen anderen Weg ein. Der Sound ist nicht aus der Luft gegriffen, es kommen nur noch mehr die musikalischen Einflüsse durch, die Casper abseits von Indie in seinem Leben begleitet haben. nur liebe, immer. ist als in sich geschlossenes Projekt positiv uneinheitlich. Mit den Songs ergibt sich ein Album, dass eine Mischung aus Elektroproduktionen, typischen Trap Beats und RnB Rhythmen besteht. Und was bei einem Casper Album natürlich nicht fehlen darf, ist Gitarrenspiel, wie auf „verliebt in die stadt die es nicht gibt“. Musikalisch ist also alles erlaubt und funktioniert gut. So gut, das dass konzeptlose Album dann doch irgendwie Konzept hat und mittlerweile auf Platz 1 in den deutschen Albumcharts ist. Das macht sein insgesamt sechstes Platz 1 Album.

“Ich bin zerstreut, ich bin all over the place Den Kopf in den Wolken so wie das Cover von Drake” Casper im Song “sommer” zusammen mit CRO

Der Rapper CRO steuert auf dem Track „sommer“ einen Part bei und ist das Einzige Feature auf dem ganzen Album. Sommer ist auch einer der Tracks, der den aktuellen, popigeren Sound einfängt. Auf nur liebe, immer. gibt es auf jeden Fall Songs, die sich sehr an dem mainstreamigeren Hip-Hop orientieren. Und Casper erfindet sich was den Sound betrifft ja auch nicht komplett neu. In 2018 gibt es zusammen mit dem Rapper Marteria das Collabo Album 1982, auf dem die Songs schon viel typischere HipHop Elemente haben.

Wie am Anfang schon erwähnt, traut sich Casper auf dem Album außerdem auch zum ersten Mal, seine raue Rap Stimme einzutauschen und ruhig zu singen. Oder vom Vibe her ähnlich wie bei 1982, auch verhältnismäßig thematisch leichtere Songs zu machen. Insgesamt kann man die Songs als eine Art Hommage an seine bereits veröffentlichten Projekte verstehen.

EIN CHAMPION IN BIELEFELD

Was bei der ganzen Geschichte rund um das Album interessant ist, ist das es für Casper beziehungsweise Ben, dann doch irgendwie anders ist. Nicht nur der Entstehungsprozess, sondern auch das Verfahren nach dem Release. Es wird zum Beispiel keine Albumtour, Stand jetzt, geben. Es gab natürlich trotzdem Auftritte vor der Veröffentlichung und dann gab es ein Releasekonzert.

“Jetzt schau, wo wir sind, im Stadion mit 28.000 hier drin” Casper im Song „echt von unten / zoé freestyle“

Aber das Highlight für Casper und seine Fangemeinde selbst ist das einzige Konzert das im Rahmen des Albums stattfindet. Denn das wird es Mitte Juni nächsten Jahres in der Schüco Arena in Bielefeld geben, ein lang ersehntes Heimspiel für Casper. Das übrigens innerhalb weniger Stunden ausverkauft war.

WIE LEBENDIG ER IST

nur liebe, immer. wirkt vielleicht auf den ersten Blick wie ein planloses Wirrwarr, ist es aber nicht. Das zentrale Thema Zurückfinden macht das Album schlüssig und die unterschiedlichen Sounds sorgen für Abwechslung. Es gibt die emotionalen Hits, die einen in Bens Leben mitnehmen und zum Nachdenken anregen. Es gibt die leichten, vibigen Songs, die einem die Schwere vom Alltag versüßen und alles ausblenden lassen. Und was das Album auch einschließt sind das Intro und das Outro. Auch wenn das jetzt natürlich kein Garant für ein gutes, bündiges Album ist, macht es exakt das bei nur liebe, immer.. Die beiden Tracks schaffen es ganz ohne Text die Stimmung und die Entwicklung innerhalb des Albums abzuschließen. Das Intro musikalisch noch etwas bedrückender klingend, das Outro, das einfach ruhig und gelassen das Album beendet. Als hätte Casper durch das Album ein wenig Ruhe in dem ganzen Trubel des Fame-Seins gefunden. Casper hat mit nur liebe, immer. ein Album realisiert, dass den Konflikt von Älterwerden, Fame, Liebe und Psyche verkörpert – und das könnte den Zeitgeist nicht besser einfangen.

nur liebe, immer. ist am 24.November 2023 über EKLAT Tonträger/ Warner Music Central Europe erschienen.