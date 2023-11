ALLI NEUMANN – PRIMETIME TOUR

/ Elena Dersch / Bild: Andreas Hornoff

20:15 Uhr und Alli Neumann steht auf der Bühne – das ist PRIMETIME! Von Rockstar Mode und Euphorie auf der Bühne.

Nach einem ausgebuchten Festivalsommer hat Alli Neumann nicht nur ihr zweites Album PRIMETIME veröffentlicht – sie geht auch noch direkt auf Tour. Alli ist live aber nicht alleine oder mit DJ unterwegs, ihre vierköpfige Band begleitet sie bei jedem Auftritt.

MUNICH NIGHT LIFE

Die PRIMETIME Tour ist Anfang November angelaufen. Tour Start war in Flensburg und das dann auch gleich zweimal. Danach ging’s dann weiter nach Osnabrück, Mannheim, Leipzig und schließlich München. Alli spielt in der Muffathalle, in der sie selbst davor nur als Support gespielt hat. Nach München kommen unter anderem noch Wien, Zürich, Köln und Berlin. Abschluss ist am 22.November in Hamburg.

In München gab es ein DJ Set vor Alli’s Auftritt – und das hat super funktioniert. Mit popigen Indie-Hits wurden Fans schon eingestimmt. Und irgendwie ist es auch mal entspannt auf einem Konzert zu sein, das mehr oder weniger direkt mit dem Main Act startet.

ROCKSTAR MODE

Pünktlich zur Primetime fängt die Show an. Und Alli Neumann ist zurück. Das Konzert beginnt mit dem Song „bittersüßes leben“ in dem Alli genau das singt: „Sag allen ich bin zurück“.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden PRIMETIME von Alli Neumann auf Spotify

Alli Neumann zeichnet sich durch ihre starke, unverkennbare Bühnenpräsenz aus. Wer sich einen Rockstar vorstellt oder zusammen basteln würde, denkt an Alli Neumann. Ihre ganze Art steckt die Leute im Publikum so an, dass die Zuhörer:innen aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Gerade Songs wie „primetime“ oder Hits wie „Keine Zeit“ von ihrem Debütalbum sind natürlich auch Indie Pop Hymnen zu denen gut getanzt werden kann. Ihre Energie und Euphorie von der Bühne ist nun mal einfach ansteckend.

BITTERSÜßES LEBEN

Alli zeichnet sich durch vielseitige Musik aus. Neben den etwas ruhigeren Songs wie „so wie du“ oder „lebenswerk“ gibt es live auch ein Cover von einer polnischen Band und emotionale Ansprachen zwischen den Songs. Alli schafft live, genau wie auf dem Album, eine gute Balance von etwas ernsteren, traurigen Themen und leichten, befreienden Songs.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Alli Neumann im Musikvideo zu “primetime”

Mit ihrer Ehrlichkeit und Authentizität auf der Bühne holt sie die Menschen ab – und wenn sie wegen einer Fanaktion mit dem Publikum mit den Tränen zu kämpfen hat, dann weiß man selber gar nicht mehr wohin mit der ganzen Energie, Aufregung und Liebe. Die ganze Liveerfahrung bei Alli Neumann erfüllt alle Erwartungen und Fans bekommen einfach nicht genug.

FÜHL MICH GUT

PRIMETIME ist anderthalb Stunden gute Laune und Feel Good Musik! Alli Neumann ist ein Rockstar für Jung und Alt. Das Albumkonzept geht live perfekt auf und Alli begeistert bei ihrem eigenen Konzert noch mehr, als sie es eh schon bei einem Festival-Set macht. Das Album spiegelt den Zeitgeist junger Menschen so gut wieder, das auch andere Generationen mit den Texten noch was anfangen können. Mit ihrer authentischen, nahbaren Art können sich Besucher:innen ganz in der Musik verlieren und einfach mal alles andere ein bisschen ausblenden.

Wer ein Alli Neumann Konzert besucht, hat nicht nur während dem Konzert eine gute Zeit, sondern wird auch noch die Tage danach von einer richtig energiegeladenen Euphorie begleitet.