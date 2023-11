VERIFIZIERT – VERI TOUR 2023

/ Elena Dersch / Bild: Sony Music

Mit dem Suzuki ab nach München. Das hat sich die Wiener Künstlerin Verifiziert gedacht und am Montag ihr vorletztes Konzert in München gespielt und abgeliefert!

Die österreichische Künstlerin Verifiziert ist gerade mit ihrem Debütalbum adhs auf Tour. Genauso wie bei der Albumproduktion, darf live ihr guter Freund und Producer Florida Juicy nicht fehlen. Gemeinsam haben die beiden nicht nur KUMMER bei der Bye, Bye Kummer Tour supportet, Casper bei seiner Clubtour begleitet, sondern auch Paula Hartmann bei ihrer Tour dieses Jahr.

Dieses Jahr haben die beiden dann auch schon auf einigen Festivals abgeliefert – das letzte Mal in München beim Oben Ohne Open Air im Juli.

DA VON ANFANG AN

Die eigene Veri Tour 2023 ist am zweiten November losgegangen. Erster Stopp war Anfang November in Leipzig. Danach gab es noch Auftritte in Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Zürich. Die Backstage Halle in München bildet damit den vorletzten Tourstopp. Letzter Termin ist dann Wien, Heimspiel für Verifiziert.

In München war der junge Künstler Siovo als Support dabei. Und er heizt schon von Anfang an die Stimmung auf. Er holt die Leute mit seiner Musik ab und hyped das Publikum. Hier einmal auch erwähnt wie pünktlich das ganze Konzert ist. Die Zeit zwischen Siovo und Verifiziert verfliegt schnell und Verifiziert steht gefühlt zehn Minuten nach Siovo auf der Bühne. Das hilft der Stimmung natürlich enorm, weil die Energie von Siovo quasi direkt zu Verifiziert überspringt.

ICH FÜHL MICH FEDERLEICHT

Verifiziert kommt auf die Bühne und die Menge geht direkt ab. Mit „Suzuki Swift“ startet sie[1] direkt und alle sind begeistert. Die Atmosphäre ist voller Euphorie und Energie. Die Fans sind leidenschaftlich und singen die Texte von Anfang an mit. Und für die absoluten OG’s packt Veri auch ältere Releases wie „Butterflies“ aus – sogar hier ist das Publikum textsicher. Hits wie „Lady Boba“ oder „Stadtlabyrinth“ bleiben live nicht auf der Strecke. Features mit 01099 oder BHZ gibt’s live auch zu hören, wenn auch verkürzt.

Ihre Musik zeichnet sich unter anderem durch Features mit relevanten, zeitgemäßen Künstler:innen aus. Verifiziert holt gerade junge Menschen mit ihren Texten und dem einzigartigen Florida Juicy Sound ab. Sie singt zwar von ihren eigenen Erfahrungen und Herausforderungen, aber gerade da können ihre Fans anknüpfen – das ist live umso mehr spürbar. Außerdem spielt hier auch Veris Ehrlichkeit auf der Bühne eine große Rolle. Als junge Künstlerin ist sie trotzdem nahbar und der Unterschied zwischen Fan und Artist wird weniger spürbar, je länger das Konzert ist.

KONZERT MIT AUSGLEICH

Was das ganze Konzert gut ausgleicht ist Veri selbst. Mit ihrer ruhigen Art auf der Bühne bildet sie den perfekten Kontrast zu der manchmal schnellen Musik. Zwischen dem Moshpit gibt’s die ein oder andere Geschichte zu den Songs und die Ruhe und Gelassenheit die von Verifiziert ausgeht, spiegelt sich dann trotzdem insgesamt im Publikum wieder. Auch wenn es zwischendurch mal wilder zugeht.

Ein absolutes Highlight war der „Suzuki Swift“ Remix, den es bei der Zugabe dann gab. Auch ein Full Circle Moment, weil das Konzert mit der Albumversion von „Suzuki Swift“ gestartet hat und damit zu einem runden Schluss kommt.

GENIEß’ GRAD DEN MOMENT

Verifiziert live zu sehen lohnt sich auf jeden Fall! Die Künstlerin schafft es das Publikum zu begeistern und alle haben gemeinsam eine gute, entspannte Zeit. Alle viben zusammen und Veri bringt live die Vibes noch besser und intensiver mit ihrer Musik rüber, als wenn man alleine in der U-Bahn „Nasse Straßen“ oder „Lady Boba“ hört. Ihre Musik verkörpert den Zeitgeist von jungen Menschen und es ist deswegen umso schöner, dass viele jüngere Fans, dann auch live im Publikum stehen. Ihre nahbare, authentische Art begeistert und ein Verifiziert Konzert ist eben einfach eine schöne Erfahrung.