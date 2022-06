Stimmt für uns beim BLM-Publikumspreis!

/ Florian Gut und Simon Fischer / Bild: M94.5

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien sucht auch in diesem Jahr wieder die besten Radiobeiträge Bayerns. Und ihr dürft mitentscheiden und M94.5 beim Publikumspreis zum Sieg verhelfen!

Im Spätsommer 2021 brachte M94.5 den Urlaub zu Euch nach Hause. Mit der Hörbar live aus Italien sendeten wir 2 Stunden lang vom Gardasee und lieferten ein Stück Dolce Vita Frei Haus nach München. Wie werden guter italienischer Wein und echtes Gelato hergestellt? Wie erleben eure Lieblingsbands aus München den Sommer? Und warum machen die Deutschen eigentlich immer Urlaub in Italien? Diesen Fragen ist unser Team hinterhergegangen und hat dabei ganz nebenbei selbst noch ein bisschen Urlaub gemacht.

M94.5 direkt aus Italien – Wir machen Urlaub anders

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren M94.5 direkt aus Italien – Wir machen Urlaub anders

Im Rahmen des BLM-Hörfunkpreises könnt IHR jetzt beim Publikumspreis für unsere Sendung aus Italien abstimmen.

Simon Fischer und Nicole Albrecht schicken ihre Hörer:innen zusammen mit ihrem Italien-Team nicht nur in den Feierabend, sondern auch in den Sommerurlaub. Direkt aus ihrem Freiluft-Studio vom vermutlich südlichsten See Münchens, dem Lago di Garda.

Im Freiluftstudio on air: M94.5 Moderator:innen Simon Fischer & Nicole Albrecht

Inhalt der Sendung:

Reportage vom Weingut “Costaripa” in Moniga del Garda

Kid the Child – River and Ocean

Comedy-Reportage zu deutschen Urlauber:innen in Italien aus Sirmeone

Vampire Weekend – A-Punk

Reportage von der Olivenölmanufaktur “Frantoio Manestrini” in Soiano del Lago

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – Amore Sul Mare

Wortspielwahnsinn “Italien”

Cosima Kiby – Summer Nights



Die Frühschicht aus Italien

M94.5 lässt die italienische Morgensonne aus den Münchner Radios strahlen. Damit die M94.5 Hörer:innen sich nicht selbst auf den beschwerlichen Weg über den Brenner begeben müssen, entführen Simon Fischer & Nicole Albrecht sie zusammen mit ihren Italien-Reporter:innen in das Land von Pizza, Pasta & Cappuccino.

Auf der Jagd nach deutschen Urlauber:innen in Sirmeone: M94.5 Reporter Gabriel Hengl & Sebastian Bergsteiner

Inhalt der Sendung:

Reportage zur Eisherstellung aus der “Gelateria Riviera” in Manerba del Garda

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – Giro

Comedy-Beitrag zum Verhandeln auf dem Touri-Markt

EMOTIONAL CLUB – Let’s Go And Find A Place To Dance

Comedy-Aufreger über deutsche Urlauber:innen in Italien

MOLA – Vino Bianco (feat. Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys)

Carlo Cantuccini & Die Martedì Boys – Per Favore

Måneskin – Chosen



Carlo Cantuccini & Die Martedì Boys

Carlo Cantuccini & Die Martedì Boys sind ein aufflammendes Italo-Schlager Trio bestehend aus Carlo Cantuccini, Die Martedì Boys und Twitty. Sie mögen italienisches Gebäck, essen gerne Gelato und fahren am liebsten mit dem Motorboot über den Gardasee. Noch viel lieber singen sie aber über Amore und das Dolce Vita. Ihre Musik gleicht einer Traumreise über den Brenner an einen Ort zwischen Olivenbäumen und Tiramisu mit einem Schuss zu viel Amaretto.

Italo-Schlager mit Herz aus Monaco di Baviera

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Italo-Schlager mit Herz aus Monaco di Baviera

Wer genauer hinschaut bemerkt, dass hinter Carlo Cantuccini & Die Martedì Boys die M94.5 Redakteure Gabriel Hengl und Sebastian Bergsteiner stecken. Kein einzig großer Italo-Hit spielte bisher am Gardesee, dem Lieblingssee aller Münchner:innen. Das wollte das Redaktionsteam ändern und komponierte kurzerhand seinen eigenen Italo-Schlager.

Zu Vino sag’ ich nie No

Ein entspannter Sommerabend mit dem ein oder anderen Gläschen Wein – am besten aus Italien. Dazu sagen die wenigsten „Nein“, aber wie erkennt ihr wirklich guten Wein und was müssen Winzer:innen bei der Herstellung beachten?

M94.5 Italien-Reporter David Vadasz mit Winzerin Nicole Vezzola auf dem Weingut “Costaripa“

Um das herauszufinden begab sich M94.5 Italien-Reporter David Vadasz auf das Weingut Costaripa in Moniga am Gardasee und lies sich von der jungen Winzerin Nicole Vezzola alles vom Anbau bis zur Verkostung zeigen.