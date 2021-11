So Schön wie MOLA

Mola im Sound of Munich Interview

/ Mika Stopka und Shuying Jin / Bild: Bierling

Musik aus einer ehemaligen Polizeihalle in Trudering – denn dort produziert die Band rund um die Sängerin MOLA, eigentlich Isabella Streifeneder und den Produzenten Markus Harbauer. Die Texte sind eine Antithese zu der blumigen Welt, die so oft im Pop gezeichnet wird.

Im M94.5-Sound of Munich-Interview spricht die Sängerin über musikalische Inspirationen, innere Konflikte und ihr Debütalbum „Schnee im Sommer“:



Sound of Munich Interview mit MOLA

Schnee im Sommer – Achtung Emotionsrollercoaster!

MOLA ist dieses Mal zurück mit ihrem ersten Album Schnee im Sommer! In diesem Album spiegelt die Anti-Pop-Sängerin ihr Gefühlschaos und ihren Weltschmerz. Diese Motive verpackt sie menschlich und nachvollziehbar in Songs wie in Google Nennt Das Bipolar und Wenn Du Springst.

MOLA – Wenn Du Springst

„Ich bin ein konfliktbeladener Mensch, der auch sehr widersprüchlich ist […] und ich glaube, dass diese Widersprüche auch auf diesem Album stattfinden.“ Isabella Streifeneder – Sängerin von MOLA

„Psychogirl – das ist ein Lovesong“

Mola im Interview zu ihrer EP „Psychogirl“

MOLA war schon einmal mit ihrer zweiten EP Psychogirl zum Interview bei M94.5. Der Name klingt zwar wenig blumig, aber der Anschein trügt. Obwohl Mola dem eher düsteren Vibe ihrer Lieder treu bleibt, scheint es mit Titeln wie Licht und Rote Rosen in Richtung Liebe zu gehen.



MOLA – Richtung Liebe