Vom Kinderzimmer auf die Bühne

/ Kristina Goronja / Bild: Andreas Giebisch

Bevor sie überhaupt laufen konnte hat sie am Klavier gesessen und ihre eigenen Songs bereits im Alter von 13 Jahren geschrieben. Cosima Kiby, die auch bei uns M94.5 Reporterin ist, begeistert mit ihrem Talent als heranwachsende Künstlerin.

Als Kind hat sie nur für sich und ihre Familie musiziert. Die ersten richtigen Schritte hat die junge Sängerin jedoch in der Theater-Szene gemacht. In ihrer Heimat Baden-Baden hat sie im Alter von 12-15 im Musical „High Society“ mitgewirkt. Sie merkte sehr schnell, dass sie sich auf der Bühne wohlfühlt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Cosima Kiby – Summer Nights

Von der Musical-Bühne zur richtigen Bühne: Heute nutzt die junge Wahl-Münchnerin ihre Musik als großes Medium, um ihre Emotionen auszuschütten und zu verarbeiten. Selbstgeschriebene Songs mit einem angehauchten Pop-Klang machen die Sängerin und Songwriterin aus. Ihre Message dahinter: Ehrlichkeit und eine Spiegelung ihrer Selbst. Ihre Hörer:innen sollen sich niemals alleingelassen fühlen, auch in schwierigen Zeiten. Mit gesellschaftlichen und auch persönlichen Themen ist sie am engsten vertraut.

Shades of Cosima

Etwas mit jemanden am Laufen haben, den wir noch gar nicht so gut kennen, ruckartig verlieben und merken – dass es wieder schnell vorbei sein kann. Das erzählt Cosima in ihrer Single „Shades of Blue“.

Bild: Gadget Productions

Eine doch etwas komplizierte Liebesgeschichte, die von den blauen Augen des Gegenüber geprägt ist. Mit der Verschmelzung eines sphärischen Sounds nimmt sie ihre Hörer:innen mit in eine verträumte, mystische Welt. Cosima selbst glaubt an Vorbestimmungen in der Liebe und drückt dies in ihrer Single aus.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Cosima Kiby – Shades of Blue (Acoustic Version)

Mach dein Ding

Das Leben ist aber nicht immer farbenfroh und positiv, sondern es kann auch tiefschwarze Aussichten geben. Ein Song den die Sängerin nachts in der Bahn geschrieben hat: in „All Black Everything“ schüttet die Musikerin ihr inneres Ich aus und erzählt von Vorurteilen in der Gesellschaft.

Egal wie gut sich Menschen kennen, Cosima findet, dass es ist nicht richtig wäre ihnen vorzuschreiben, wer oder was sie sein sollen. Für sie selbst ist der Song der Start in ein unabhängigeres Leben. Ihr Appell an alle, die das Lied hören: Sei so wie du bist und mach dein Ding!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Cosima Kiby – All Black Everything

Von Englisch zu Deutsch

„Ich hab mich immer super krass gegen deutsch gesträubt“, meint Cosima Kiby, was aber keine Konfrontation zwischen den Sprachen sein soll. Doch die Sängerin hat sich dafür entschieden, für die Zukunft mehr mit der deutschen Sprache zu arbeiten. Metaphern, Wortspiele, usw. aus der deutschen Sprache, sind in den Augen der Songwriterin ein großer Vorteil für ihre Musik, die sie auch gerne mehr nutzen möchte.