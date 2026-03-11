Bayern dominiert Braunschweig im SAP Garden 

/ Johanna Kopp / Bild: Johanna Kopp

Der FC Bayern Basketball geht als klarer Favorit in den 25. Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL). Die Münchner empfangen den Tabellenletzten, die Basketball Löwen Braunschweig, im SAP Garden. Am Ende kann sich der Tabellenführer mit 98:80 beweisen. Ein Spielbericht.

Die Bayern laufen zum ersten Mal seit ihrem Halbfinal-Aus gegen die Bamberg Baskets im Pokal wieder im SAP Garden auf. Nach ihrem Auswärtssieg gegen KK Roter Stern Belgrad schien ihr Plan jedoch klar zu sein: Einen weiteren Sieg einfahren und ihre Position an der Spitze der BBL-Tabelle dementieren.

Bei den Basketball Löwen Braunschweig sieht die Lage ganz anders aus. Mit nur fünf gewonnenen Spielen stehen sie am anderen Ende der Tabelle.

Von den drei Begegnungen, die die beiden Teams in dieser Saison hatten, konnten die Löwen noch kein Spiel für sich entscheiden. Die Rollen sind vor Beginn der Partie also klar verteilt.

Obst verlängert

Im Mittelpunkt dieses Spiels stand jedoch vor allem ein Spieler: Andi Obst. Erst am Montag hat der FC Bayern Basketball nach vielen Transfergerüchten verkündet, dass der Spieler für weitere drei Jahre in München bleiben wird. Und das, obwohl ihm zuvor noch einige weitere hochrangige Vereine Angebote gemacht haben. Die Erleichterung darüber war auch in den Rängen zu spüren: Andi, Andi, Andi Obst ruft der ganze SAP Garden vor dem Spiel.

Bayern legt schonmal vor

Und Obst beweist auch sofort, warum ihn so viele Vereine haben wollten. Nach nur fünf Minuten erzielt er bereits 10 Punkte. Aber die Braunschweiger lassen sich davon im ersten Viertel nicht aus dem Konzept bringen und liegen zeitweise nur zwei Punkte hinter den Gastgebern. Ihre Bemühungen bleiben im zweiten Viertel jedoch unbelohnt. Die scheinbar warmgespielten Bayern können nur schwer von ihren Gästen gebremst werden. Daran kann auch Ramon Diaz Sanchez, der sichtlich angespannte Trainer der Löwen, mit seiner Ansprache von der Seitenlinie aus nichts ändern. Mit 50:37 gehen die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Eine Aufholjagd ohne Erfolg

Die Löwen aus Braunschweig kehren hellwach zurück auf den Platz. Ganz im Gegensatz zu den Gastgebern. Auf der Seite der Bayern geht in den ersten drei Minuten des dritten Drittels kein Ball in dem Korb und die Gäste ziehen an ihnen vorbei. Mit der Einwechslung von Nenad Dimitrijevic und Niels Giffey scheint der Groschen für die Münchner dann doch wieder gefallen zu sein. Mit Bayern zurück auf Flughöhe lieferten sich beide Teams für eine Weile ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Und der gesamte SAP Garden fiebert mit. Im Vierten Viertel schien bei den Löwen dann jedoch die Luft raus zu sein. Die Bayern sind dagegen aber wieder voll Back on Track und lassen ihre chancenlose Gäste meilenweit hinter sich. Das Spiel endet 98:80.

Während die Löwen aus Braunschweig wohl weiterhin um den Klassenerhalt bangen müssen, ist für die Bayern der Platz in den Playoffs so gut wie gesichert. Auf diesen Erfolg können sie sich jedoch nicht lange ausruhen, da es für sie schon am Donnerstag in der EuroLeague gegen Anadolu Efes weitergeht.