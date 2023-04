ANDERS AUF EINEN BLICK!

/ Marie Fuchs / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter fasst die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammen.

Wir sind in der zweiten Semesterwoche und stehen schon wieder vor drei freien Tagen: Am Montag ist Maifeiertag! Das heißt: Die Meldungen von Mai-Baum-Klaus (ist das die Mehrzahl von Klau?) werden sich wieder häufen. Endlich dürfen Erwachsene (auch Menschen namens Klaus) sich wieder wie Kinder fühlen, wenn sie sich beim Klau-Spiel beteiligen und für die Rückgabe Essen und Getränke bekommen. Aber passt auf, wenn ihr auch ein:e Maibaum-Klau(s)er:in sein möchtet: Haltet alle Regeln des Brauchtums ein, um euch nicht strafbar zu machen. Also keine Maibäume aus dem Wald, keine Türen eintreten und nichts drum herum beschädigen. Aber sonst wünschen wir euch viel Spaß beim Bewachen oder Klauen – und beim Tanzen und Feiern!

Was uns diese Woche bewegt hat

Diese Woche hat uns bei M94.5 vor allem bewegt… die Auswahl unserer M94.5-Bewerber:innen und die Begrüßung der Freshis (so nennen wird die Erstsemester:innen hier) bei der Freshersnight gestern… Ach tut mir leid, es geht um redaktionelles? Auch da habe ich drei Highlights für euch:

Kinostart The Whale

The Whale ist am gestrigen Donnerstag in den deutschen Kinos gestartet. Für dieses Filmdrama hat Hauptdarsteller Brendan Fraser im März einen Oscar gewonnen! Der Regisseur Darren Aronofsky ist durch seine vergangenen Filme wie Black Swan für dunkle Ästhetik und düstere Themen bekannt. Wie meine Kollegin Lea Morgenstern den Film findet, den uns das Studio A24 liefert (von ihnen ist auch: Everything Everywhere All At Once)- das erfahrt ihr hier!

Sänger Parabelflug im Interview

Schwerelosigkeit – ein Zustand für den einige Menschen richtig viel Geld ausgeben, wenn sie zum Beispiel einen Parabelflug buchen. Der Münchner Sänger Felix Abel nennt sich genauso. Ihn hatten meine Kolleg:innen aus dem Musikressort diese Woche hier im Sound of Munich Interview. Was Parabelflug uns über seinen Künstlernamen und seine Musik erzählt hat, das erfahrt ihr hier!

Choreografin Esther Siddiquie im Interview

Grenzen können schützen und trennen – und erscheinen uns deswegen größtenteils als sehr wichtig. Mit Grenzen und Grenzpolitik hat sich auch die Choreografin Esther Manon Siddiquie in ihrer neusten Arbeit Poetics of Borders beschäftigt. Die choreographischen Installation könnt ihr noch Samstag 20 Uhr und Sonntag 18 Uhr im Pathos München sehen. Karten kosten 17 Euro oder 10 Euro ermäßigt. Davor – Hört euch noch unser Interview mit Esther an!

Unser Album der Woche

Jeden Freitag veröffentlichen wir unser Album der Woche – also auch heute! Diesmal haben wir uns für das Album Laugh Like A Bomb der Band Baba Alis entschieden. Ihre Musik klingt ein bisschen wie britischer Underground-Club aus den 80ern – oder wie gut tanzbare Elektro Wave mit Punk-Elementen. Einer unserer Lieblingssongs auf dem Album ist I’m bored. Ich bin auf jeden Fall gerade gar nicht bored, wenn ich ihre Musik höre. Also Lauscher auf und zu den Bässen shaken!

Ab ins lange Wochenende

Extra für euch, liebe Hörer:innen – entschuldigt Leser:innen – habe ich ein paar Münchner Veranstaltungs-Highlights herausgesucht. Endlich mit Plan ins Wochenende starten!

Freitag: München-Premiere von Die Geschichte von David und Goliath

Geschichte wird von den Sieger:innen geschrieben: Laut diesem Sprichwort können Erinnerungen an bestimmte Ereignisse bei gegnerischen Beteiligten voneinander abweichen. Dem Thema der kontroversen Erinnerungen widmet sich auch die Regisseurin Ayşe Güvendiren in ihrem neuen Theaterstück Die Geschichte von David und Goliath. Sie hinterfragt den biblischen Zweikampf und parallelisiert ihn mit dem Mord am 16-jährigen Kurden Halim Dener durch einen deutschen SEK-Beamten 1992 in Hannover. Am heutigen Freitag, um 19:30 Uhr, findet der Theaterabend zum ersten Mal in den Münchner Kammerspielen statt – Premiere in Hannover war schon. Karten kosten für Unter-30-Jährige 10 Euro. Ü-30 kostet die München-Premiere 30 Euro und ab der zweiten Vorstellung (am Samstag) 25 Euro. Ich bin auch da und freu mich auf euch!

Samstag: Start der Öko-Vegan-Messe Vegginale & FairGoods

Auch zum ersten Mal findet Vegginale & FairGoods – eine Messe für pflanzlichen Lebensstil und ökologische Nachhaltigkeit – in München statt. Die circa 80 Ausstellenden laden am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr in die MCT World of Fashion in der Taunusstraße ein. Bei dieser Messe geht es nicht nur um Essen, sondern auch um alles andere im öko oder veganen Spektrum, wie Kleidung oder Geldanlagen. Eintritt kostet für Studis 10 Euro, der Normalpreis liegt bei 12 Euro. Pro Tag erhalten die ersten 333 Gäste eine Goodie-Bag! Also: Der frühe Vogel fängt den W… ach ne, Würmer sind ja nicht vegan…

Sonntag: Verleihung des GamesPreis 2023

Nicht nur Gamer:innen können hier einen Preis gewinnen – in fünf Kategorien werden beim GamesPreis 2023 (bayerische) 10- bis 26-Jährige ausgezeichnet: (Papier-)Prototyp, Fertiges Game, Spiele-Video/Audio, Spiele-Event und Sonderpreis der Jury. Verliehen wird der GamesPreis im Rahmen des 3. GamesFestivals der ComputerSpielAkademie, das vom 28. April bis zum 1. Mai in München stattfindet. Zentraler Festivalort ist das Neuhauser Kreativquartier am Leonrodplatz. Das diesjährige Thema des GamesFestival lautet: “What’s real?” – Es dreht sich also alles rund um die Grenzen und gegenseitige Beeinflussung von Realität und Fiktion. Die diesjährige thematische Ausrichtung des Festivals wird auch beim GamesPreis beachtet. Verfolgen könnt ihr die Preisverleihung am Sonntag um 19:30 Uhr in der MUCCA und auf Twitch. Wir sind gespannt!

Montag: Start des Parkour der genitalen Selbstbestimmung Gislinde Nauy: It’s Mine

Im Vorlauf des Worldwide Day of Genital Autonomy konzipiert die Aktivistin und Künstlerin Gislinde Nauy einen Hörparkour zu Genitaler Selbstbestimmung mit dem Titel It’s Mine. Mit eurem Smartphone in der Hand könnt ihr mithilfe von QR-Codes mehr über Geschichte und Gegenwart des Aktionstages erfahren. Montag startet der kostenlose Parkour im Pathos München, dauert aber noch den ganzen Mai. Ein kleiner thematischer Hinweis des Veranstalters: Es geht auch um Genitalverstümmlung und Eingriffe in die körperliche und psychische Unversehrtheit. – Das solltet ihr im Kopf behalten, wenn ihr überlegt, hinzugehen. <3

Und sonst so? Am Samstag starten die Münchner Hofflohmärkte wieder und am Sonntag ist der Benefizlauf Giro di Monaco – Run for Peace. Wie ihr merkt: die Auswahl ist mir nicht leichtgefallen. Ihr wollt uns auf Veranstaltungen in München hinweisen, die euch besonders am Herzen liegen? Dann ruft uns gerne an unter der +49 89 945 99 945. Ich wiederhole: unter der- ach ne, wir sind ja hier nicht im Radio- also ähm doch…

Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes verlängertes Wochenende!

Sonnige Grüße (ja, ich sehe den Regen)

Eure Marie 🙂