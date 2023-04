Parabelflug im Sound of Munich Interview

/ Sebastian Bergsteiner / Bild: Marie Lehmann

Parabelflug mag Gegensätze: Seine neuen Songs ergründen Einsamkeit und Wiedervereinigung, Missverstanden- und Verstandenwerden. Sie funktionieren ausproduziert genauso gut wie live.

Mit Schwerelosigkeit ist nicht zu spaßen. Der menschliche Körper ist es ja dann doch sehr gewohnt, der Gravitation ausgesetzt zu sein. Deshalb müssen Astronaut:innen, bevor sie sich aus dem heimeligen Bereich der Erdanziehung per Rakete heraus bewegen, das mit der Schwerelosigkeit erstmal üben.

Dazu ist ein sogenannter Parabelflug da: Indem ein eigens darauf vorbereitetes Flugzeug parabelförmig immer wieder steil auf – und ab fliegt, wird für eine kurze Zeit Schwerelosigkeit erreicht. Ein Zustand, den Felix aus Fürth gerne in seiner Musik herstellt.

Passend dazu ist sein Künstlername Parabelflug. Und vor allem in den Bridges seiner Songs fühlt man diese Schwerelosigkeit, die sich zwischen den Höhen im Refrain und Tiefen in der Strophe oft ergibt. Denn ansonsten sind Parabelflugs Songs ein Auf und Ab.

Denn Felix ist ein Mensch, der jede Emotion voll mitnimmt. Dabei ist es fast egal, ob positiv oder negativ. Ob steil nach oben oder steil nach unten – eben wie in einem Parabelflug.

Dadurch, dass ich immer so aufgedreht bin, komme ich mir selber manchmal vor wie so ein Parabelflug. Ich steigere mich irgendwo hoch in die Höhe und fall dann ganz steil wieder ab – bin dann aber wenigstens schwerelos. Parabelflug im Sound of Munich Interview

Dementsprechend handeln seine Songs, die im Laufe des Jahres noch erscheinen werden, auch von Höhen und Tiefen. Höhen wie im Song “Du bist ja hier” über die eine Person, mit der man sich auf einmal verstanden fühlt. Oder Tiefen wie in “Wieder vereint”, in der Felix sein Heimweh aufarbeitet. Der Nürnberger ist schon lange Pendler (ob er dafür auch ein Flugzeug im Parabelflug nutzt, hat er uns nicht gesagt), oft getrennt von Freund:innen und fühlt sich manchmal etwas heimatlos, wie er uns im Sound of Munich Interview erzählt hat.



Parabelflug im Sound of Munich Interview

Umso schöner, wenn die Trennung zu den Freund:innen irgendwann überwunden ist. Die Freude darüber klanglich ganzheitlich zu transportieren, ist wohl die größte Stärke von Felix Musik. Mit der kraftvollen, hochgepitchten Stimme, schön ausproduzierten Instrumentals fühlen sich die Songs rund an – das Gefühl von Freude und Ausgelassenheit in den Refrains kontrastiert gut die ruhigeren Strophen. Das ist kraftvoller Deutschpop, der funktioniert, ohne sich zu verkünsteln.

Weil Parabelflugs Songs so ganzheitlich produziert sind, könnte man meinen, live läge Parabelflug nicht ganz. Das Gegenteil hat Felix gerade erst beim vom M94.5-präsentierten Song-Slam in der Milla, den er zusammen mit der Münchner Künstlerin Hilla gewann, bewiesen. Kurios daran: Für Hilla spielt Parabelflug am Klavier.

Am Ende waren wir beide uns gegenüber gestanden zum Finale des Abends und ich habe es erstmal nicht glauben können, dass wir beide gewonnen haben. Parabelflug im Sound of Munich Interview

Mit seinem Sieg sind nun beide fürs Song Slam Finale qualifiziert. Parabelflug will sich da weiter ausprobieren, Kontakte knüpfen und vor allem einen guten Abend haben. Mit möglichst vielen Höhen, notfalls auch mit Tiefen. Denn in denen ist man ja wenigstens schwerelos.