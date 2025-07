Anders auf einen Blick (30/06 – 06/07)

/ Anna Wörndl / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Happy birthday toooo – us! Ganz richtig: Wir, M94.5, euer liebster Lieblingsradiosender, haben Geburtstag! Wie alt wir werden? Ey, das fragt man nicht!!1!1!! (29) Aber keine Angst, euer Geburtstagskind war trotzdem fleißig, deshalb sind hier unsere Highlights der Woche, ein paar Tipps, was ihr am Wochenende machen könnt (vielleicht hat sich darin ja auch eine kleine Einladung versteckt?), und ganz viel Geburtstagskuchen! 🍰

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert! Hier gibt’s die aktuelle Folge, dieses Mal sogar in doppelter Länge:

Albenreview: yeule – Evangelic Girl is a Gun

Nat Cmiel alias yeule hat sich nach dem Popularitätsschub durch their Shoegaze-inspiriertes Vorgängeralbum „Softscars“ mit their neuen Killer-Album „Evangelic Girl is a Gun“ erneut an die Spitze geschossen.

Filmfest 2025: FRIEDAS FALL

Eine Frau tötet ihr vierjähriges Kind. Wie kann das sein? Und was hat das Patriarchat damit zu tun? Basierend auf einer wahren Geschichte begleitet “Friedas Fall” den Gerichtsprozess um Frieda Keller, der 1904 die Schweizer Frauenrechtsbewegung anstieß.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Ein tiefer Atemzug nach einem langen Tag, frische Luft, die abends durch das Fenster strömt und das Handy in der Hosentasche lassen. So fühlt sich die neue EP von Katie Gregson-MacLeod mit dem Titel “Love me too well, I’ll retire early”, an. Die EP ist Kurzurlaub, fern vom schnelllebigen Alltag in 16 Minuten. Der Stil der schottischen Singer-Songwriterin zeichnet sich vor allem durch akustische Gitarrensounds und Klaviermusik aus. Es geht um emotionales Chaos zwischen Abschied und Neuanfängen und Unsicherheiten, die damit einhergehen. In der neuen EP verarbeitet sie die Trennung von ihrem Musiklabel. Die EP lädt damit zum Durchatmen, Reflektieren und einfach Fühlen, ein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Mit deinem Lieblings-Radiosender Geburtstag feiern

Wir haben Geburtstag und laden euch ein, mit uns zu feiern! Am Start sind grungiger Indie-Rock von Lener, melancholische Beats von Lara Tahm und eine Aftershow voller Indie-Sounds & Party-Klassikern von DJ Naïm. Los geht’s um 20:00 Uhr in der Glockenbachwerkstatt.

Samstag: Alte Schätze in der Halle 2 erobern

Jeden ersten Samstag im Monat finden ab 11:00 Uhr Ver­stei­gerungen in der Halle 2 statt. Außergewöhnliche Stücke werden zum Höchst­gebot versteigert. Die Gegen­stände könnt ihr hier online oder vor Ort in der Halle 2 besichtigen. Schnappt euch euer nächstes Einrichtungs-Highlight!

Sonntag: Den ganzen Tag Yoga mit Blick auf die Isar machen

Leben ist gerade stressig und ihr wollt ein bisschen entspannen? Das erste MYC & POP UP YOGA Sommerfestival lädt euch von 10:30 bis 18:00 Uhr ein zu einem Tag voller Yoga, Achtsamkeit, Musik und Lebensfreude am Kulturstrand direkt an der Isar.

UND SONST?

Ja, auf geht’s! Der Sendergeburtstag geht gleich los!! Auf in die Glockenbachwerkstatt, habt ihr eigentlich schon ein Geschenk?! Spaaaaß, IHR seid das Geschenk. Nein, wirklich. Echt jetzt. Okay, dann bringt halt gute Laune mit! Haben wir zwar schon, aber kann man ja nie genug haben.

GaLiGeBuGrü

Eure Anna 🎈