Anders auf einen Blick (16/06 – 22/06)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Endlich steht das Wochenende vor der Tür! Viele haben sich bestimmt auch den Brückentag frei genommen, um in den Urlaub zu fahren oder sich einfach zu entspannen. M94.5 war live auf dem Tunix Festival und hat Künstler:innen und Besucher:innen interviewt. Auch sonst waren wir fleißig. Hier kommt alles, was diese Woche sonst noch so passiert ist.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

“Scientology ist eine Religion im wahrsten Sinne des Wortes, da sie hilft, dem Menschen völlige spirituelle Freiheit und Wahrheit zu bringen.” So von der Scientology Website. Der Verfassungsschutz sieht das aber anders, denn seit 1997 steht die Organisation unter seiner Beobachtung. Die Sekte ist also nicht nur ein Phänomen der USA, es gibt sie auch hier und in München hat sie sogar eine Zentrale.

Öffentlicher Streit überschattet Bayern Sieg

Im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie um die deutsche Basketball-Meisterschaft setzte sich der FC Bayern Basketball am Sonntag, den 15. Juni 2025, im heimischen SAP-Garden mit 82:66 (37:36) gegen ratiopharm Ulm durch.

Das Frühstückfrühstück

Annika Frenck und Anna Wörndl haben in der neuesten Ausgabe vom Katerfrühstück Geschichten von den Cousins und Cousinen ihrer Kumpels. Zum 867. Stadtgeburtstag Münchens gibt es auch einen Blick in die kulinarische Welt: Dracula stellt seine Ernährung um und von Grillsaucenmassaker bis Mensazusammenbruch ist alles dabei. Außerdem hört ihr eine Liebeserklärung für unseren treuesten Freund und Begleiter: den Laptop!

UNSER ALBUM DER WOCHE

Haim – das sind drei Schwestern aus Kalifornien. Nach 5 Jahren Pause hat die Band jetzt ihr neues Album “I quit” rausgebracht. Die Texte sind eher deep – es geht um Trennungen und ums Loslassen, die Harmonien aber sonnig. Der Rhythmus bindet alles zu einem empowernden Song, der gute Laune macht. Der Song “Gone” ist der Kernpunkt des Albums. Es geht um das Feeling, dass die große Liebe plötzlich weg ist und jetzt nur noch Leere da ist. Die Schwestern verarbeiten in dem Song die Trennung und das Gefühl, sich in der Trennung selbst verloren zu haben. “Gone” hat einen melancholischen Groove, der an die 2000er Balladen erinnert.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Beim Giesinger Weinfest genießen

Zu Vino sag ich nie no! Am 20.6. gibt es im Giesinger “Candy” (Candidplatz) ein Open-Air-Festival von 16 – 22 Uhr. Mit viel Genuss, Lebensfreunde und vor allem ganz viel Wein. Dazu serviert: Live-Musik und kulinarische Feinheiten. Eintritt frei!

Samstag: Mit dem Gasteig tanzen

Sommer-Open-Air mit Stil, Sound & Sonne. Zwischen Arkaden und Abendsonne richtig abdancen: Am 21.6. wird der Innenhof des Gasteigs ab 15:00 zur Tanzfläche und die Sommernacht wird unvergesslich. Das Beste: Wenn die Sonne untergeht, gibt es eine Indoor Afterparty. Bis 22 Uhr freier Eintritt, danach 10 Euro.

Sonntag: Sich bei Standup Comedy vor Lachen kugeln

Acht Comedians feilen an ihrem Material und testen am 22.6. ihre neuen Jokes im Mucki & Floyd. Von bekannten Profis und Szenegrößen bis zur Newcomer:in ist alles dabei. Holt euch bei freiem Eintritt feinste Comedy, feinste Drinks und feinstes Essen, von 19 bis 21:15 Uhr.

UND SONST?

So, jetzt wisst ihr Bescheid! Werft euch getrost ins Abenteuer, bevor die Klausurenphase richtig scheppert. Geht im Englischen Garten Volleyball spielen oder fahrt an den See, der Sommer ist da!

Viel Spaßi wünschen euch

Mathilda✨ und Celia💫