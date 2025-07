yeule – Evangelic Girl is a Gun

/ Andre Anthony Foster / Bild: Vasso Vu

Nat Cmiel alias yeule hat sich nach dem Popularitätsschub durch their Shoegaze-inspiriertes Vorgängeralbum „Softscars“ mit their neuen Killer-Album „Evangelic Girl is a Gun“ erneut an die Spitze geschossen.

In den früheren Projekten konzipierte yeule Geschichten in einer Welt, die von them durch einen digitalen Schleier erforscht wurden. Auf den Platten ist diese Form der Cyber-Fiction vollgepackt mit ungezügelter digitalisierter Energie und gelegentlicher, umgebender Introspektion . Auf dem vierten Album von yeule weicht sich die Cyber-Persona ein wenig von den glitchigen Verzierungen ab, die man auf “Glitch Princess” und “Softscars hört”, und wendet sich einer Welle von Grunge-ähnlichen Indie-Pop mit Gothic-Ästhetik zu. yeules charakteristisches Autotune und elektronische Instrumentals sind zwar immer noch präsent, besonders in den Lead-Singles „Eko” und den Titel-Track „Evangelic Girl is a Gun”, dennoch macht they aber einen besonderen Schritt, um neue Stile aufblühen zu lassen.

CHAOTISCH ABER BODENSTÄNDIG

„Evangelic Girl is a Gun“ ist nicht so schmollend wie yeules früheren Werke, es ist bei weitem their am bodenständigstes und düsterstes Projekt bis heute. Obwohl die Texte stets düster und mit einer Prise Wortwitz versehen sind, behält das Album einen energetischen, ruppigen Charakter, während der yeule verschiedene Musikstile durchquert. Und so stehen die Tracks von „Evangelic Girl is a Gun“ eher einzeln da im Vergleich zu „Softscars“, das mehr oder weniger einen roten Faden beibehalten hat, bei dem die meisten Tracks nahtlos ineinander übergehen und ein einziges zusammenhängendes Shoegaze-Erlebnis bilden, eher disjunkt. Dadurch fühlt sich die Platte zunächst unfertig oder eher chaotisch an, sodass dieses ohnehin kurze Projekt mehr zu wünschen übrig lässt. Obwohl dieses Gefühl weiter besteht, werden bei der Verarbeitung des Albums seine Mängel paradoxerweise zu seiner größten Stärke, denn die verstreute Natur des Albums vermittelt die Zerbrechlichkeit des eigenen Safe Spaces.

“DATA DESTRUCTION”

In „Evangelic Girl is a Gun“ beginnt die digitale Realität von yeule zu bröckeln, denn they liefern einen ungefilterten Reality-Check nach ergreifenden Mustern der Selbstzerstörung. Wie in mehreren Liedern thematisiert, kommen selbstzerstörerische Haltungen in Form von inneren Konflikten/Kämpfen und äußeren Kämpfen mit toxischen Beziehungen vor. Diese scheinen in den Cyberspace einzudringen, der zuvor als sicherer Raum für yeule diente. Beispielsweise werden diese Themen direkt in dem hypnotischen Trip-Hop-Track „Tequila Coma“ eingeführt.

“Data destruction

Dynamite that breaks me in two



Offline, I count them

All of my names that I choose”

TANZEN MIT EINEM DOLCH IM HERZEN

Wie „Tequila Coma“ sind die meisten Tracks recht upbeat, mit ein paar kleinen Ausnahmen, wie z.B. dem schweißtreibenden Abschluss „Skullcrusher“. Doch hinter dieser Energie verbirgt sich eine schmerzhafte Verwundbarkeit. yeule reißt sich das Herz aus dem Leib, um die zerstörerischen Einflüsse zu untersuchen, die sich in vielen Formen auf dem Album zeigen. Beispiele dafür sind der Glitch-Pop-Banger „Eko“ und der kontrastreiche, ruhige, atmosphärische Wirbel von Elektronik „Saiko“. Beide fangen yeules Besessenheit von einer toxischen Beziehung ein (mit Personen, Drogen oder interne Konflikte), der man nur schwer entkommen kann. Obwohl sie sich klanglich deutlich voneinander unterscheiden, werden Tracks wie diese aneinandergereiht, was zu einem Album führt, das anfangs Ablenkung und Unbehagen hervorruft, aber beim erneuten Hören trotz der leider kurzen Laufzeit scheinbar kathartisch wird.

A FLAWED MASTERPIECE

Die kurze Laufzeit und die leichte Inkohärenz sind lediglich eine Delle, die das atemberaubende, kraftvolle Album letztendlich stärkt. Somit explodiert yeule auf „Evangelic Girl is a Gun mit einem neuen kreativen Funken, der manchmal über die Bequemlichkeit der Elektronik hinausgeht, um Verletzlichkeit auf eine rohe Weise zu vermitteln. Damit wird Yeule zu einer vigilanten Kraft in their eigenen Verwundbarkeit; they schafft neue sichere Räume für andere, in dem they ihre eigene zerbrochene Realität ausleuchtet.

Evangelic Girl is a Gun von yeule ist am 31.05.2025 über Ninja Tune erschienen.