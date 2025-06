ANDERS AUF EINEN BLICK (23/06 – 29/06)

/ Stella Feitelson / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

TGIF! Willkommen Wochenende. Aber wer Pause will, muss auch arbeiten, deshalb: unsere Meisterwerke der vergangenen Woche, hier kurz für euch zusammengefasst. Neben den wichtigsten Beiträgen, sowie unserem Album der Woche, bekommt ihr einen fixen Überblick darüber, was am Wochenende in der City so geht. Spoiler-Alert: es ist ganz schön viel los…

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Ulm klaut Bayern die Führung

Der FC Bayern Basketball verliert im Finale der deutschen Meisterschaft das Spiel um den Matchball mit 79:81 gegen ratiopharm Ulm. Schon am Dienstag können diese zuhause die Serie gewinnen.

Hero Rats – die kleinen Helden der Tierwelt

Ihr schlechtes Image haben Ratten eigentlich überhaupt nicht verdient. Krankheiten übertragen sie nicht mehr, als andere Tiere das auch tun, süß sind sie auch – und auch wirklich schlau! M94.5-Redakteurin Jael Gallert musste im Gespräch mit Aylin Sancak mit dieser Ungerechtigkeit aufräumen.

Bundesliga-Trades, OEZ-Attentat-Andenken und Synchronschwimmen

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

UNSER ALBUM DER WOCHE

Vielleicht braucht ihr manchmal einfach einen Soundtrack zum Aufregen. Gegen alte weiße Männer mit ekligen Kommentaren. Gegen all die, die meinen, euer Körper gehört der Öffentlichkeit. Penny & The Pits machen genau solche Musik. Ihr Debütalbum heißt Liquid Compactor. Sängerin Penelope Stevens bringt zusammen mit ihrer komplett femme besetzten Band alles auf den Tisch, was sonst oft einfach geschluckt wird. Wut, Schmerz, Lust und Rache. Musikalisch bewegt sich das irgendwo zwischen Garage, Punk und kompletter Eskalation. Und trotzdem bleibt’s immer tanzbar. Der Track Sweat zum Beispiel fühlt sich an wie pure Konfrontation. Und den gibts jetzt hier! Also: Lautstärke aufdrehen. Vielleicht kommt ihr ja auch ein bisschen ins Schwitzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Munich-MASH

Der Olympiapark verwandelt sich ab Freitag wieder in eine Extremsportarena. Ihr könnt Live dabei sein, wie sich Top-Athlet:innen aus den Sportarten BMX, Skateboard und Wakeboard zum Besten geben. Und falls zuschauen nicht reicht, gibt es einige Workshops an denen ihr euch austoben könnt.

Samstag: PolitParade zum CSD

Das Highlight des jährlichen Christopher-Street-Day findet auch heuer wieder in Form der PolitParade statt. Ganze 3,5 Kilometer werden ab 12 Uhr vom Mariahilfplatz zurückgelegt. Ob als Teilnehmer:in oder nur von den Seitenlinien, diese Aktion sollte man auf jeden Fall mitnehmen.

Sonntag: Kunstareal-Fest

Zeit, kreativ zu werden! Von Freitag bis Sonntag gibt es in München die Möglichkeit zwischen Königsplatz und Pinakotheken, dem sogenannten Kunstareal, seine kreative Ader zu öffnen und sich mit Kultur überfluten zu lassen. Neben freiem Museumseintritt bietet das Fest verschiedene Workshops sowie ein dazugehöriges Open-Air mit Live-Musik.

UND SONST?

Kurzer Wetter-Check: Auch wenn der Himmel am Freitag noch ein bisschen trüb aussieht, Samstag und Sonntag sollen dafür phänomenal werden. Also: nicht verzagen, M94.5 Newsletter fragen und reinstürzen in die Events! Falls euch noch Entertainment fehlt, schaut doch einfach mal bei uns auf Instagram vorbei, wie jeden Freitag gibt es dort einen neuen Eispreis-Check.

Herzallerliebste Grüße

Eure Stella 😛